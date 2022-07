«Silvia» i «María», de Jaume Plensa, regnen a la plaça Major de Gandia

gandia. El alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, junt a part de l’equip de Govern de l’Ajuntament, va rebre ahir a Javier Molins i Alejandra Silvestre, assessor artístic i directora de la Fundació Hortensia Herrero, que ha cedit a la ciutat les escultures «Silvia» i «María», del prestigiós artista Jaume Plensa. La presidenta de la institució, assegura Molins, agraix la promoció d’un referent internacional en l’àmbit de l’art a una localitat «amb una gran tradició de patrimoni cultural» i en la que, afegix, «conviuen molt bé l’art contemporani i el clàssic». Per la seua part, Prieto explica que ambdues peces «posicionen Gandia com a ciutat cultural» i comenta que «és un honor» que la Fundació pensara en la localitat per instal·lar les obres de Plensa. Fetes de ferro colat i basades en dues xiquetes reals, les escultures estarán davant l’ajuntament al voltant de sis mesos, informa Alba Escrivà.