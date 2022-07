Trencadís d’una processó

A boqueta nit, la nau de l’església, a la vora de la mar, amb ànsies de salpar, té el mascaró de proa amb la Verge del Carme, ben orientat des del primer raig del sol ixent, al rumb de llevant. Tot i les veles blanques dels contraforts, haurà de continuar varada en terra perquè sempre apareixerà algun caminant amb ganes de ser acollit en la pau misteriosa de la nau immòbil davant la mar propera de la vida. Hi trobarà, potser, algun eco d’aquella veu potent i també propera que va dient que no s’ha de tindre por, encara que la tempesta amenace enfonsar la barca, la de tots els nàufrags, la de tots els caminants.

L’escolanet està nerviós. Per primera vegada ha de pujar a la barca i acompanyar la Verge, amb el senyor rector. Tem si no serà capaç de sostindre’s dret quan la mar faça pujar i baixar la barca, com una atracció de fira. Al principi li pareixia difícil, però s’hi ha acostumat en un tres i no res. S’hi ha vist tan segur, que ha soltat la mà de les barres de les andes i ha estat a punt de caure de cap. Una lliçó que no oblidarà fàcilment.

Els blancs uniformes de la Marina, en altre temps, com nous de trinca, envoltaven la imatge que anava a navegar en les plàcides aigües del port. Semblava la salutació d’uns coloms, alliberats d’alguna gàbia de disciplines imposades, que venien a tastar uns moments d’esplai o a somniar singladures en altres mars enfurismats, en constant perill.

La mar domesticada del port permet avançar sense sobresalts, però el verd i el roig dels llampecs de les faroles avisen que a poc a poc la foscor, mar endins, serà cada vegada més intensa i que aniran desapareixent les lluminàries de la costa. La seguretat dels braços materns anirà esvanint-se i caldrà caminar sense les closes del terreny conegut, ara ja desproveït de qualsevol fita o terme.

Imatge reflectida sobre l’espill obscur de l’aigua. El mirall, sempre equívoc, crea una nova realitat deforme i alhora imaginativa. La imatge santa s’ha recargolat com una vela que el vent ha deixat sense tibantor. Els devots rostres porten màscares de festa. Els rems ara són arbres d’un bosc imaginari. Les barques s’han multiplicat com un vol de gavines famolenques en l’estela d’una nau de pesca. La lenta coreografia dels curiosos al moll, va fent-se i desfent-se al compàs de les barques que avancen pel port. L’ull voldria reunir tantes imatges en el cubisme d’un llenç, tan sols possible en la tela inexistent de la fantasia.

La Verge de la Misericòrdia, la Blanqueta, coneix bé els perills del mar, no debades, per arribar al Grau, va fer una navegació accidentada i en cada lloc va jugar a amagar-se, quasi infantilment. Ara que tot ho volen pesat i mesurat, s’hi ha tornat poc seriós continuar amb el joc, amb la innocent joia de descobrir que hi ha algun horitzó més enllà d’allò que ens diu la percepció immediata dels nostres sentits, que també tenen els seus secrets i més d’una vegada fan creure el que tan sols és una ombra de la realitat.

La música s’ha escampat per la nit i ha fet moure cames i cors, com un corrent elèctric sense fils, però insistent i dominant. S’encomana l’alegria de la festa, de la música que va deixant engrunes de sentiment que faran possible retrobar el camí de retorn a la rutina de cada dia. Entre marxes solemnes, la Salve dels mariners troba el seu moment d’emoció. El seu ressò, amb la constatació de la fragilitat humana, s’estén com les ones que moren a la platja i deixa un tast de llunyanies infinites.

Deixar caure a l’aigua, com una llàgrima, les flors de la memòria per tants que han trobat a la mar el silenci definitiu. Fins i tot la mar sembla més tranquil·la, més dolça, com la mare que acarona el fillet febrós. El vel obscur de la nit amaga les tragèdies, les pèrdues, com un discret epitafi que només aspira a refermar el record i allunyar el malson de l’oblit.

Els focs d’artifici, en la proximitat de l’aigua obscura, han alçat palmeres immenses sense arrels, com un miratge fugaç sobre la mar en calma. Cúpules de colors han donat, per un instant, meravellosos dossers sense columnes al paisatge immens de la nit. Acostumat a la llum, l’esperit, des dels ulls mig aclucats, voldria seguir fruint dels estels vencedors de la foscor, però caldrà tornar a caminar per la senda amagada entre els canyars, alts i amenaçadors, amagatalls de desconeguts perills.

Quan tot ha acabat, el vent de la nit s’ha emportat els sorolls mar endins com el llast que ha anat abocant el vaixell massa carregat. La nit va estenent les seues foscors. El silenci de la mar. Silenci també als llavis, al cor. No dir res, no sentir res, tan sols adormir-se en la respiració tranquil·la, rítmica, de la mar.