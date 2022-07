El XXX Festival «Sete Sóis Sete Luas» arranca en el Porrat de la Sang de Tavernes

El Festival «Sete Sóis Sete Luas» va encetar el dimecres la seua trentena edició en Tavernes de la Valldigna amb el concert del grup «Cooldesac». L’actuació musical d’estil celta va formar part del tradicional Porrat del Clot de la Font, més conegut com el «Porrat de la Sang», que, any rere any, dona el tret d’eixida a esta iniciativa musical internacional amb sede a la localitat.

Turistes, vallers i valleres podran gaudir dels altres 5 concerts del festival entre el 10 i el 14 d’agost. «Urbàlia Rurana», «Med 7Sóis Orkestra», Diana Vilarinho, «Jeunesse IV Do 7Sóis» i «Maio 7Luas Band», son els grups i artistes que deleitaran els i les assitents. Per obtenir més informació sobre les ubicacions dels espectacles i la programació, cal visitar la pàgina web oficial del certamen internacional.