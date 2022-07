Júlia apenas puede mantener sus alegres ojos abiertos en brazos de su madre, pero hace un esfuerzo titánico por vencer al sueño. Quiere mantenerse despierta para no perderse nada de lo que ocurre a su alrededor. Sonríe cuando le hacen carantoñas y, a veces, balbucea, como queriendo dar también su opinión, pese a su corta edad. Su pequeño cuerpo de apenas seis meses de vida y la dificultad para alimentarse esconde a toda una luchadora.

A esta pequeña, natural de Tavernes de la Valldigna, le diagnosticaron a los tres meses artrogriposis múltiple congénita. Se trata de una enfermedad rara que afecta a todos los músculos de su cuerpo y le provoca limitaciones a la hora de mover sus extremidades. María José Sancho, su madre, y Pablo Zimprich, su padre, lo resumen de una manera muy gráfica: «Nació completamente contracturada», señalan en una conversación con este periódico que tuvo lugar en el entorno del Llac de la Goleta de la playa vallera. «Solo movía la cabeza», señalan.

Esta enfermedad, de forma colateral, también le provoca dificultad para respirar, ya que la dificultad de mover los músculos le impide extender suficientemente la caja torácica, lo que le obliga a utilizar un respirador que siempre va con ellos en el cochecito. También le cuesta alimentarse, en tanto que, por el mismo motivo, deglutir se le hace un mundo. No tiene ningún síntoma cognitivo y es una niña muy despierta, dulce, y a la que le encanta estar con gente, por eso tiene enamorados a sus monitores de terapia.

La pareja apreció los síntomas el mismo día que nació: «Tuve un parto normal, algo largo porque había sido inducido, pero sin complicaciones». Además, en las pruebas realizadas durante el embarazo tampoco se detectó nada, señala la madre. «Sí que notaba que se movía más que en mi primer embarazo y ahora sabemos que seguramente era porque se movía en bloque», señalaba.

Fue una vez en la habitación del hospital cuando «notamos que Júlia estaba muy irritable, no paraba de llorar, estaba rara», explica María José. «Estaba como agarrotada pero pensábamos que sería postural, que había estado así en la tripa y que, poco a poco, se iría moviendo». Sin embargo, pasadas las horas «nos dimos cuenta de que no, que estaba muy rígida».

Varios pediatras la exploraron y «ya nos dijeron que algo no era normal». Fue ingresada en neonatos y la pequeña empezó a sufrir convulsiones, lo que hizo que los facultativos decidieran su traslado al hospital Clínic de València. «Allí la sedaron. Durante una semana estuvo entubada porque sufre epilepsia difícil de controlar». Estuvo 20 días en la UCI, con la consiguiente preocupación para sus progenitores, que veían ese cuerpo tan pequeño lleno de cables y tubos.

Una vez controlada la epilepsia, recibió el alta, pero la familia salió del centro sin saber aún qué tenía exactamente la pequeña. «No es hasta que Júlia tiene tres meses que nosotros no escuchamos la palabra artrogriposis». Fue en una consulta con la traumatóloga y la neuróloga: «Recibimos un palo muy fuerte, yo me puse a llorar en la consulta porque no sabes como absorberlo», cuenta la madre.

Desde entonces, María José y Pablo solo viven para mejorar la calidad de vida de la pequeña Júlia. «Yo he dejado de trabajar y me dedico al cien por cien a ella», señala la madre.

Acuden a todo tipo de terapias de fisioterapia, donde además aprenden a aplicarles las técnicas y estimularla en casa, y también a otra sesión llamada terapia acuática, a la que va dos días a la semana y supone un trabajo que le permite ir mejorando su movilidad. Los padres asumen el coste y aseguran que se nota una gran evolución desde entonces. Ella, por su parte, afronta este camino enamorando cada día más a la pareja, a los fisioterapeutas y también a todos los que se cruzan con ella, porque, además de ser una luchadora, lo afronta regalando sonrisas siempre que se presta. «Ella estaba completamente rígida, solo podía mover la cabeza y no podía abrir las piernas, para ponerle el pañal era un suplicio», explican. Ahora, gracias a las sesiones de terapia es algo que puede llevar a cabo sin dificultad.

Activos en la asociación

María José y Pablo reconocen que les costó asumir la situación, incluso salir a la calle durante un tiempo. Pero ahora no solo afrontan con valentía y decisión el proceso de crecimiento y trabajo con Júlia, sino que son activos miembros de la Asociación Nacional de Artrogriposis.

Hace dos semanas pidieron la colaboración de los vecinos y vecinas en la campaña «Marea Azul» de recogida de fondos para la investigación que puso en marcha la entidad con motivo del Día Mundial de la Artrogriposis Múltiple Congénita con un amplio apoyo de sus vecinos.

Además, para conmemorar la jornada, hicieron un llamamiento a todos aquellos que quisieran sumarse a concentrarse ante el ayuntamiento. Y fueron decenas los que acudieron a arropar a María José, Pablo y, especialmente, a Júlia, incluida la corporación municipal.