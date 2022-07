Col·legi Carmelites. 150 anys fent història a Gandia

Aquesta és, podríem dir, una «magna obra». Un treball col·lectiu, ambiciós, on totes les persones i entitats que han intervingut han posat el bo i millor del que són.

El motor ha estat un comité coordinador i investigador constituït al mateix col·legi i coordinat per Amèlia Alberola, el qual ha trobat, també és cert, la col·laboració d’un munt d’historiadors i d’instàncies institucionals, començant pel mateix Ajuntament de Gandia, el seu Arxiu Històric i el CEIC Alfons el Vell.

És evident que allò que pretén el llibre és conéixer, difondre i posar en valor la tasca realitzada per les monges carmelites des de la creació del Col·legi de Nostra Senyora del Carme el 1870. Tanmateix, també és palés que el plantejament va més enllà de constituir un espill retroalimentador i aporta novetats i continguts en els àmbits històric, artístic, educatiu, patrimonial o religiós.

En aquesta història d’ample espectre es travessen i combinen un hospital medieval, un edifici senyorial (el convictori o casa d’Alonso), una herència transformada en escola (la de Mariana Abargues i la seua filla Mariana Maricon) i un orde religiós arribat des de Catalunya. Com diu l’historiador José Torres, el més prolífic al llibre, tots aquests elements o fils podrien protagonitzar històries separades en l’espai i en el temps. Tanmateix, al llarg del volum es poden observar les seues nombroses interconnexions, la qual cosa enriqueix considerablement l’interés del conjunt.

L’obra comença explicant l’arribada de les Carmelites de la Caritat, orde fundat el 1826 per Joaquima de Vedruna en combinació amb el bisbe de Vic, Jesús Corcuera, i continua amb un recorregut pels edificis, particularment per l’Hospital. Aquesta era una tasca encomanada a Vicent Olaso i finalment concretada per Frederic Aparisi, que n’ha fet un digne i detallat recorregut en el marc de la Gandia medieval. José Torres, així mateix, ens acosta a la desconeguda història de l’antic palau del Vich o casa d’Alonso, que també va ser residència de governadors i alcaldes majors.

El mateix Torres, que es consolida com un important historiador local, continua amb l’arribada concreta de les primeres cinc germanes, pel 1864, molt lligades a l’atenció als malalts de l’hospital, i que van crear una escola de pàrvuls. Uns anys després, el 31 d’octubre de 1870, es protocol·litzava la fundació del Col·legi.

Bernat Martí, amb gran habilitat i tacte, ens conta els difícils anys de la guerra civil mentre que és el mateix Torres qui ens narra la llarga i intensa etapa que va des de la postguerra fins l’actualitat. Tot això, en bona part, gràcies al diari que escrivien les monges i que, miraculosament, s’ha conservat i trobat. Passant, també, per la problemàtica situació de l’antic hospital i la seua desaparició final; i concloent, finalment, la importància dels alumnes anònims que hi ha passat.

El patrimoni artístic és analitzat per Isabel Canet i Amèlia Alberola, les quals produeixen una aportació importantíssima, donada la gran dispersió i la pèrdua de molts dels elements analitzats; sobretot els de l’antiga església de l’Hospital. S’estudien la capella de la Comunió, l’Oratori, la Mare de Déu del Carme, la Immaculada Concepció, la Verge de Gràcia i altres elements de la imatgeria, especialment el grup escultòric de la Verge Maria amb sant Joaquim i santa Anna, com també la iconografia de la fundadora, santa Joaquima de Vedruna. Humilment, l’article pretén ser un punt de partença, però en realitat és molt més que això. Del seu costat, Vicent Pellicer es centra en l’oració a l’hort com a testimoni exemplar de la producció artística de Nicolau Borràs, frare de sant Jeroni de Cotalba.

Amb el seu amplíssim currículum, Gabriel Garcia Frasquet era sens dubte la persona més indicada per parlar de la història educativa i, en especial, de l’ensenyament lliurat a les xiquetes, tan diferent de la dels xiquets durant segles. Gabriel analitza les sempre difícils relacions entre les autoritats civils i les eclesiàstiques a l’hora de programar i executar l’ensenyament pràctic. Repassa la fundació de la casa d’ensenyança, la creació de la primera escola pública a mitjan segle XIX, els continguts de la tasca educativa, la diferenciació entre l’escola de pobres i les senyoretes internes de pagament, o les celebracions socials; tot sense defugir els enfrontaments polítics i els debats sobre l’escola laica.

Amèlia Alberola i Fernando Ibiza s’enfrontaran amb la darrera etapa de la història educativa: les primeres dècades del franquisme, la implantació del mètode Vedruna o l’aplicació de la llei educativa de 1970 de Villar Palasí. Així mateix, repassen els abundants concursos escolars, la revista Jacaranda, els efectes de la LOGSE i un sense fi de serveis i d’activitats escolars realitzades.

La part dedicada a l’educació finalitza amb una anàlisi del «carisma Vedruna» i una ampla descripció de celebracions a l’entorn de la fe cristiana.

La darrera i copiosa part del llibre es refereix a una mostra més que representativa de testimonis de vida a l’escola: directors i directores, presidentes i presidents de l’Associació de Pares d’Alumnes (també titular del Centre), altres testimonis d’ex-alumnes i encara un apèndix com a ensucrament final. Tot plegat ve a ser un mena «d’enciclopèdia» del món de les carmelites a Gandia, certament treballada i útil, si bé amb alguna redundància un tant indefugible.

No voldria acabar sense esmentar els greus problemes que es deriven de la pèrdua de documentació en els centres d’ensenyament en general. En aquest cas, algunes de les mancances han estat compensades per la utilització de l’Arxiu Històric de la Congregació de les Carmelites (a Vic i a Roma) i per altres arxius complementaris com l’Històric Municipal de Gandia o els dels pares jesuïtes i escolapis, a més de col·leccions particulars.