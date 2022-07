Ni memoria ni piedad

Nace a duras penas la nueva ley de memoria histórica. La derecha y la ultraderecha la rechazan en bloque, como ya ocurrió con la de Zapatero. Impedirán que se ponga en práctica en las autonomías que gobiernan. No creen que haya nada positivo en ella y atribuyen su creación al «guerracivilismo» innato de «la izquierda». Incluso en el seno del PSOE se alzan voces críticas que comparten, al menos en parte, la fórmula de la amnesia colectiva. Si Zapatero apoya la nueva ley, a Felipe González «no le suena bien». La polarización sobre el tratamiento político de la memoria sigue siendo tan firme como en los tiempos de Rajoy. Nada nuevo bajo el sol de España.

La aprobación de la ley ha coincidido, además, con la conmemoración del asesinato por ETA de Miguel Ángel Blanco, y la secuencia ETA-Bildu-Gobierno-Ley de Memoria se ha introducido en el debate parlamentario una vez más. ¿Cómo puede el gobierno reivindicar una ley que ha sacado adelante apoyándose en los votos de «los amigos de ETA»? Esa es la pregunta que alimenta no pocas pasiones y vuelve a hacer de la política no una tarea de transformación de la realidad sino solo su inamovible espejo. Ese desacuerdo, que demuestra por enésima vez el fracaso de la política, es nefasto, pero creer que de la polarización entre la izquierda y la derecha se deriva algo así como una responsabilidad compartida es la peor manera de abordar el problema porque, simplemente, el bloque nacionalista español no admite la existencia de un problema, como sí lo admiten las derechas vascas o catalanas.

Así pues, para desentrañar los antagonismos políticos que aún provoca la memoria histórica es necesario plantearse si existen cuentas pendientes con el pasado y si políticamente hay que hacer algo al respecto. Esa primera cuestión es decisiva porque de ella dependen todas las demás. Y si la abordamos sin reservas comprobaremos que, si es verdad que la cuestión de la memoria, relativamente reciente como inquietud social, merece una reflexión profunda y constante atención que nos ponga a cubierto de sus riesgos y excesos, como advirtió Todorov, no es cierto que las leyes de memoria histórica de Sánchez y de Zapatero se sustenten en el mero artificio o surjan de un revanchismo político mal digerido: la ONU no solo las avala sino que desde hace años, en sus informes, los relatores de Naciones Unidas subrayan que es una «obligación del Estado» crear marcos legales que amparen los derechos de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, y han señalado una y otra vez la clamorosa pasividad que en ese sentido han mostrado las instituciones españolas desde la Transición.

Se esté a favor o en contra de la ley, o de su desarrollo, es un deber democrático aceptarla como lo que es, sin adulterarla con soflamas fraudulentas, asociándola demagógicamente a «los amigos de ETA» y corrompiendo los discursos públicos. Si se admite que la ONU no es una organización proetarra, lo que no puede hacer un partido realmente democrático es compartir, como el PP, las fullerías reaccionarias de Vox y luego decir que los «populistas» son los partidos (de derechas e izquierdas) dispuestos a seguir los consejos de Naciones Unidas y la legalidad internacional en materia de derechos humanos. Si ese culto a la desinformación y al aislamiento político, que vive de espaldas al mundo y construye enemigos imaginarios y necios relatos sobre buenos y malos españoles recuerda las formas de pensamiento sobre las que se sostenía el franquismo, entonces, desde luego, tenemos un grave problema no con la memoria sino con la justicia y con la decencia, que nunca resolveremos. Quienes se proclaman devotos del humanismo cristiano, y sus compañeros de viaje, tendrán que explicar por qué los muertos sin sepultura, desperdigados desde hace ochenta años en descampados, cunetas y cementerios, no merecen ni leyes, ni memoria ni piedad. ¿Para qué seguir?