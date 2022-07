Un nou servei de medi ambient naix desde la Mancomunitat

La Mancomunitat de Municipis de la Safor ha posat en marxa el Servei d’Educadors Ambientals que cobrirà les 31 localitats de la comarca. La iniciativa està subvencionada per l’àrea de Sostenibilitat de la Generalitat amb un pressupost de 140.000 euros, i tindrà una duració de 6 mesos, atés que acabarà el 31 de desembre.

El servei compta amb 4 tècnics en educació mediambiental i el seu plat fort, comenta la presidenta de l’organització, Asumpta Domínguez, és la implementació dels plans locals de residus de cada localitat.

No obstant això, «el ventall d’actuacions és molt gran», afegeix Domínguez. Entre altres coses, es duran a terme xerrades a col·legis i associacions verdes de tot el terme sobre temàtiques com l’estalvi energètic en la llar, les energies renovables, la mobilitat sostenible, l’alimentació de temporada o la reducció, reutilització, separació de residus i reciclatge. D’altra banda, també es faran accions a les platges per acabar amb el fem i les burilles que la gent deixa a l’arena, problema especialment comú a la temporada estival.

De moment, els tècnics estan posant-se en contacte amb els ajuntaments de la comarca per fer una radiografia sobre el punt al qual es troba la Safor en l’àmbit mediambiental, però la intenció és que les campanyes comencen este mes d’agost.

«Si el servei funciona i compleix amb la seua comesa, la Mancomunitat estudiarà la viabilitat d’allargar-lo», explica la presidenta de l’entitat sobre este projecte que, assegura, té com a objectiu aconseguir que la Safor «siga un territori resilient i puga fer front a tot el que comporta el canvi climàtic».