Cerca de 400 personas llenaron ayer el jardín de la Casa de la Marquesa para escuchar a la jurista Manuela Carmena abrir la 39 Universitat d’Estiu de Gandia (UEG). La conferencia estuvo precedida por el acto institucional que presidió el presidente de las Corts, Enric Morera.

Según la ex alcaldesa de Madrid la democracia se encuentra, bajo su mirada, en "un estado preocupante de fiebre que debe ser vigilada". Además, fue crítica con el sistema político actual que, entiende, "no analiza la razón por la cual pasan las cosas y no atiende a las necesidades reales de la gente". Además, insistió en "la necesidad de evaluar las consecuencias de aquello que legislamos". Carmena considera que la escucha, el diálogo, el razonamiento y el debate son las vías para recuperar la calidad democrática y “ganar el futuro”.

La conferencia inaugural estuvo precedida por el acto de apertura institucional en el que participaron el presidente de las Corts, Enric Morera, la vicerrectora de Cultura de la Universitat de València, Ester Alba, la diputada de Bienestar Social, Pilar Carrión, y la directora del Centro Internacional de Gandia, Carme Melo. Todos los presentes coincidieron al manifestar la buena nueva que implica volver a los actos inaugurales en el jardín de la Marquesa después de dos años de parón a causa de la crisis sanitaria y el acierto en la elección del lema que marca esta edición “En la encrucijada del porvenir”.

En palabras de Alba, nos encontramos "en uno de esos momentos que marcan los ciclos de la historia: podemos seguir por el mismo carril, en la misma dirección, confiando en que más y más fuerte y más rápido será siempre mejor, o podemos recorrer las galerías de la historia en busca de espacios, relaciones y prácticas que prefiguran un mosaico otros futuros”. Por su parte, el alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, planteaba "la necesidad de afrontar los retos que se presentan y abordarlos como la obligación urgente de todos y cada uno de nosotros de pensar juntos para construir un futuro en el presente". Además, afirmaba que "pensar juntos nos dará también una salida al individualismo competitivo del sálvese quien pueda para abrazar el colectivo. Ha tenido que ser la adversidad de una pandemia la que nos enseñe que la suerte de uno es la suerte de todos".

Cerraba el acto Enric Morera, quien destacó la importancia de la Universitat d'Estiu como un espacio de debate y de transmisión de conocimiento y que hace de Gandia "un importante referente intelectual".

Este acto de apertura es el pistoletazo de salida de un conjunto de actividades abiertas a la ciudadanía e implica la vuelta al modelo presencial de antes de la pandemia. Todas las actividades abiertas tendrán lugar a las 19h y 21.30h en la Casa de la Marquesa.