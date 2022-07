Gandia reorganiza el trabajo en la calle y adapta el vestuario para evitar golpes de calor

Que haga calor en verano no es noticia. Sin embargo, lo que no suele ser tan habitual es que haya tantas jornadas de temperaturas tórridas como las que se están registrando este año y como las que, según las previsiones, aún están por venir en las próximas. No en vano, una de las noticias de este primer tramo de la temporada están siendo los fallecimientos relacionados directamente con la ola de calor, la mayoría de ellas de trabajadores que realizan sus labores en la calle a pleno sol.

Esa situación ha puesto en alerta a muchos ayuntamientos, también de la comarca de la Safor, que están implantando medidas para que un instrumento que permite vivir como es el trabajo no se convierta en causa de la muerte. Desde el departamento de Personal del Ayuntamiento de Gandia, que dirige Carmen Fuster, han puesto en marcha un protocolo dirigido especialmente a las brigadas de servicios básicos (cuyos trabajadores dependen directamente del consistorio). Por una parte se ha informado a todos los operarios municipales. A través de la empresa que gestiona todo lo que tiene que ver con los riesgos laborales, se ha remitido un tríptico a todos los empleados donde se informa sobre qué es un golpe de calor, sus consecuencias, las medidas preventivas y también se informa sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones. Esta información se ha colgado en la intranet del ayuntamiento pero, con el objetivo de que llegue a todos y todas, también se ha entregado en mano a quienes no disponen de esta herramienta. En segundo término se han realizado cursos de formación a los trabajadores de nueva incorporación ante el riesgo de temperaturas altas durante el desarrollo del trabajo y las medidas preventivas que se deben poner en marcha. La segunda parte, y la más importante, es la que afecta directamente al trabajo de los operarios. Así, el ayuntamiento ha entregado a todos ropa cómoda y transpirable, adaptada a la temporada de verano y entrega botellas de agua a cada operario para que se vayan hidratando a lo largo de toda la jornada. Además, se les han entregado gorras de protección y crema solar, todo con el objetivo de que cada persona se proteja al máximo de los efectos del calor y del sol. Pero, además, con motivo de este proceso de altas temperaturas, también se ha visto reestructurado el trabajo del día a día durante estas semanas. Así, los responsables de cada área promueven labores que se ejecuten bajo sombra, mientras que aquellos en los que se sepa que dará el sol se realizan a primera hora de la mañana, cuando el ambiente es menos cálido. Además, a lo largo de la jornada laboral los operarios paran varias veces a descansar si es necesario. Adelanto de horarios Además, como han hecho la mayoría de municipios de la comarca de la Safor, se han adelantado los turnos de trabajo por la mañana para que los empleados «no tengan que estar expuestos al sol a mediodía», según señalaba la concejala Carmen Fuster. Por ello, los turnos finalizan a las 14 horas, e incluso en jornadas de mucho calor alrededor las 13. En el tríptico informativo se informa de que una persona está sufriendo un golpe de calor cuando su temperatura corporal llega a los 40 grados por exposición prolongada al sol o realizar actividad física en ambientes calurosos o con poca ventilación. Gandia no es el único ayuntamiento que ha puesto en marcha medidas de protección contra la ola de calor para sus trabajadores y trabajadoras, como ayer publicaba este periódico. Oliva, Tavernes, Xeraco o Benifairó de la Valldigna también han adelantado los turnos para que la jornada laboral acabe antes.