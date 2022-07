El PP de Gandia i la seua memòria selectiva

El Partit Popular de Gandia torna a fer ús de la ja habitual memòria selectiva. Esta vegada a compte del districte del Grau, on sembla que tenen fixació d’un temps ençà. Ara, després de dir que no estacionarien vehicles al pàrquing del Port, que no cabrien dos cotxes en els quatre carrils de la nova avinguda del Grau o que no hi hauria circulació rodada per davant de Sant Nicolau, li toca el torn a Marenys de Rafalcaid. El «corta i pega» del PP ja no enganya ningú. Utilitzen els mateixos pretextos per a tots els districtes de la ciutat. La neteja, per exemple, és una mena de mantra que els aprofita per a quasi tot. L’assessora del Partit Popular –el que s’ha de fer per a justificar un jornal!- descriu un panorama apocalíptic. Vaja, que si llitges el seu article, en Marenys no hi ha res. Viuen com en el segle XIX. Parlen d’un abandó del barri de 20 anys i obliden deliberadament que ells governaren una legislatura amb una majoria absoluta que hagueren pogut aprofitar per a solucionar si no tots, part dels problemes que ara denuncien com si la cosa no anara amb ells. No seré jo qui diga que no feren res en eixos quatre anys perquè seria faltar a la realitat. L’alcalde Torró, en una assemblea veïnal, va prometre que l’última quota d’urbanització no es cobraria. O siga, que l’ajuntament perdonava graciosament el pagament del dit gravamen. Eixe dia estigueren a no res de fer-lo fill predilecte i va estar a punt d’eixir a muscles com un torero després d’una gran faena. Però se li va oblidar un xicotet detall: plasmar en un document, fer una encomanda de gestió o passar la proposta per junta de govern; amb la qual cosa el grandiloqüent anunci de l’alcalde es va quedar en una promesa incomplida més, en paper mullat. Quan arribàrem al govern fa vora huit anys i després de posar en ordre els comptes, ens proposàrem finalitzar les urbanitzacions que quedaven pendents. Es va valorar el que costava soterrar el cablejat i rematar la darrera fase de Marenys 1. Ho férem amb la legalitat per davant, com cal. Els veïns formularen les al·legacions oportunes i els explicàrem que «gratis» no podíem acabar la urbanització. Una part ho va comprendre, una altra no; però el pròxim desembre –si no passa res- estaran finalitzades les obres.

No entraré a discutir qüestions que, com la neteja, estan prou parlades amb els veïns. Sí que diré, per exemple, que el contenidor de poda el llevàrem durant un temps per a evitar que des d’altres zones –de Gandia i de fora- vingueren a dipositar les seues restes, contenidor que tornàrem a posar a petició de l’Associació de Veïns. Amb este col·lectiu, per cert, tenim un tracte fluid i anem donant resposta a les legítimes reivindicacions que ens traslladen. No fa massa temps em lliuraren un document reivindicatiu amb 21 punts que estem complint amb l’ajuda dels diversos departaments municipals: renovació de senyalització vertical, adequació de pars i jardins, pintura de la pista poliesportiva de l’alberg, substitució de la vella xarxa, neteja d’embornals... tot allò que el PP diu que no fem. I diré més, en contra del que afirma la senyora Ripoll, Marenys de Rafalcaid disposa de dos parcs infantils (alberg i avinguda de la platja), un per a persones majors (carrer Marenys), una pista poliesportiva (alberg) i una pista de Petanca (carrer Marenys amb Pitera). Pròximament gaudirà del parc infantil, projecte guanyador dels pressupostos participatius, tan prompte com culminen els expedients administratius –les coses es fan complint la llei i amb tota la seguretat jurídica possible-, perquè són els contractistes –i no els amics i coneguts- els que es queden les obres en processos oberts marcats pels principis d’igualtat i lliure concurrència.

Diu l’assessora del PP que no hi ha gestió ni previsió. S’enganya d’any i ha tornat a la legislatura 2011-2015. Tenim idees i projectes. El cronograma va quedar soterrat per un brutal deute de 144 milions d’euros en quatre anys. En això sí que ens poden donar lliçons. En com malgastar una legislatura. Per a evitar les inundacions del carrer Timó –del que no parla la senyora Ripoll- ja tenim diversos projectes, però tots passen per obtindre els permisos oportuns de la Demarcació de Costes, ja que les conduccions per a bombar l’aigua ploguda passen necessàriament per terrenys que no són municipals. Com a responsable de l’àrea espere que es puga solucionar en esta legislatura.