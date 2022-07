Cultura permite viviendas en Lombard para salvar una joya de la era industrial

Buena parte de la antigua fábrica Lombard de Almoines, una auténtica joya arquitectónica de la era industrial en la Safor, sigue degradándose, cerradas y abandonadas las instalaciones que durante décadas acogieron a cientos de trabajadores del proceso de producción de la seda.

Salvar esa estructura de la ruina solo es posible si los trabajadores, que la adquirieron en parte a cuenta de los salarios e indemnizaciones que la empresa no les pagó cuando cerró definitivamente, pueden venderla a algún promotor interesado, algo que no se ha conseguido pese a los intentos. Una de las razones es que la fábrica sigue asentada sobre «suelo industrial», y no hay nadie que allí quiera implantar, a estas alturas, una nueva fábrica.

El Ayuntamiento de Almoines inició hace cuatro años un proceso para reclasificar esa parcela, de industrial a residencial, lo que permitiría que Lombard pueda convertirse en un complejo de viviendas. Es así como los propietarios estiman que existen más posibilidades de vender el inmueble.

Pero como una parte del edificio es patrimonio protegido, la Conselleria de Cultura puso algunas condiciones al cambio, y es ahora cuando la dirección de Cultura ha autorizado un proceso que solo está pendiente de la aprobación definitiva.

En un futuro muy próximo en la antigua fábrica de Lombard, una parte de la cual ya es de propiedad municipal, podría derribarse para construir viviendas. E incluso en la zona protegida, la más antigua y emblemática, se podrían ejecutar proyectos de despachos, lofts o viviendas siempre que se respetara la imagen y estructura exterior.

El alcalde, Joan Cardona, confía que con este cambio largamente esperado se pueda ayudar a los propietarios a vender la fábrica, y pone como ejemplo del buen proceder los proyectos del edificio de Tabacalera de València y otros similares en muchas ciudades.