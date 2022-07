Se vende tranvía: razón aquí

Pedro Sánchez ha anunciado que el transporte público será gratuito en septiembre. Para quienes dispongan de dicho transporte debe ser una noticia maravillosa. Pero ni en el sur de la Safor, ni en el norte de la Marina, gozamos de esa suerte.

En Oliva y alrededores la opción del transporte público es inviable. No hay tren y los pocos autobuses que circulan tienen unas conexiones, frecuencias e intermodalidad que distan mucho de los estándares europeos, incumpliéndose flagrantemente sus disposiciones, así como la propia Ley de Movilidad de la Comunitat Valenciana.

Para colmo, en lugar de asumir alguna responsabilidad quienes la tienen intentan desviar nuestra atención con señuelos. Algo que podría llegar a indignarnos si no estuviéramos ya curados de espanto. De sobra sabemos que cada vez que vienen elecciones se hacen anuncios sobre el tren. Así, en mayo, a un año de los próximos comicios, el entonces conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Arcadi España, cumplió la tradición. Sin aportar documentación, y de forma improvisada anunció que la Generalitat iba a construir un tranvía para el trayecto Gandia-Oliva-Dénia.

Yo no tengo nada en contra. Para mí cualquier medio de transporte es bienvenido si mejora nuestra precaria situación. Pero no me parece correcto que se utilice como distracción. Porque el conseller y su sucesora, con la habilidad de un trilero, han acabado centrando la atención en ese hipotético tranvía y sus imaginarios detalles, lo que ha dado pie a ciertas discusiones, tan especulativas como estériles. Y mientras se debate sobre detalles que no figuran en ningún proyecto se desvía la atención de cuestiones importantes (¿dónde está la bolita?).

Lo que no deberíamos perder de vista es que Ximo Puig lleva en el Palau de la Generalitat desde 2015. ¿Qué han hecho todo este tiempo sus consellers para que la Safor cumpla la legislación en materia de movilidad? ¿Por qué en tantos años no se ha licitado el contrato que debía conectar 33 municipios del sur de la comarca (y Pego) a través de seis líneas radiales de autobús? ¿Por qué ni siquiera se han suplementado los contratos actuales para que las frecuencias lleguen a unos mínimos aceptables? Lo que nos lleva a otra gran pregunta: si la Generalitat no ha sido capaz de sacar adelante estos simples contratos, ¿cómo va a ser capaz de compaginarlos en el futuro con el mantenimiento añadido del servicio de tranvía? Las cuentas no salen.

Especialmente grave me parece que venga a la Safor la actual consellera, la Sra. Rebeca Torró, y no dé explicaciones a la ciudadanía de todas estas cuestiones (de su directa competencia). Pienso que no es de recibo que dé respuesta a cuestiones obvias: ¿Cómo va a ser nuestro transporte público hasta 2029, mientras esperamos el prometido tranvía? ¿Cómo va a ser la movilidad de aquellas localidades que queden fuera de su trazado?

Es más, ¿cómo puede un responsable autonómico de movilidad dar a entender a la ciudadanía que el Tren de la Costa no va a llegar, sin aportar detalles ni documentación sobre un tema tan importante y sensible? ¿Qué va a pasar con todo el dinero gastado, con todas las tramitaciones realizadas? ¿Qué va a pasar con todo el suelo reservado para este fin? Demasiadas preguntas sin respuesta. Y aún quedan las más incisivas: ¿Cómo es posible que, ante una insinuación de este calibre, la ministra Raquel Sánchez guarde silencio? ¿Dos consellers de la Generalitat, Arcadi España y Rebeca Torró, lanzan a los cuatro vientos que el Tren de la Costa ni está ni se le espera y la ministra no tiene nada que decir? ¿Debemos interpretar que quien calla otorga? Pedro Sánchez lleva en la Moncloa desde junio de 2018. ¿Qué han hecho sus ministros en relación a este proyecto tan importante?

En Oliva llevamos décadas esperando el regreso del tren. Primero esperábamos la prolongación de la línea de Cercanías. A partir de 2009 se nos habló del Tren de la Costa, que impulsó José Blanco, ministro socialista que incluyó dicho proyecto en el Plan de Cercanías 2010-2020. Después de tantos años esperando asusta ver la ausencia de rigor y seriedad con que se está manejado este tema. Denota muy poca sensibilidad, empatía y falta de respeto. Esto se va pareciendo cada vez más a la estafa de la película de Juan Estelrich, Se vende un tranvía (1959). Como en el film, aquí también hay ingenuos: las personas de buena fe que han creído en sus instituciones.

Termino felicitando a Carlos Mazón, líder del PP en la Comunitat, por su habilidad para destapar todas estas incoherencias de los gobiernos socialistas de Sánchez y Puig. Como presidente de una institución que no tiene la obligación en materia de movilidad (la Diputación de Alicante), ha sido capaz de dejar en evidencia a quienes sí tienen la competencia, aunque lleven años sin ejercerla. ¡Gracias Carlos!