Comença la XXXVI Setmana Cultural d’Ador amb un extens i variat programa

La XXXVI Setmana Cultural d’Ador comença a les 20 hores de demà, divendres 22 de juliol, amb la inaguració de la exposició «Del cep a la pansa: totes les eines, tot el procés», que podrà visitarse a la Sala d’Exposicions del Museu Etnològic del municipi fins el dia 29 de juliol.

La mostra explica les ferramentes que s’empraven per al cultiu de la vinya i l’elaboració de la pansa en els segles XIX i XX, a través de la col·lecció personal de Frederic Artés, més conegut popularment com «El Blanco».

La resta del programa de la iniciativa és molt variat. Des d’activitats infantils com un taller de farolets, jocs d’aigua o un concurs de dibuix, fins a una ruta nocturna al Lledoner o un esmorzar per als jubilats i jubilades. El poble ha preparat una extensa oferta per a totes les edats.

Per a consultar el programa complet, cal dirigir-se al facebook de l’Ajuntament d’Ador.