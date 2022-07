El districte de Santa Anna torna a tindre festes dos anys després

Les festes patronals del barri de Santa Anna es reprenen després de dos anys de parèntesi a causa de la pandèmia. Des de demà, 22 de juliol, fins al pròxim dia 26, està prevista una àmplia programació dirigida a tots els públics.

Les responsables del catàleg de festes, la presidenta de la Junta de Districte de la Barriada, Alicia Izquierdo, junt a algunes de les festeres, Laura Mayor, Ana Arada, Alba Cano i Bruno Estruch van presentar les festes fa un sdies. Izquierdo va afegir que «hi haurà activitats per a totes les edats i públics com, per exemple, esmorzars, actuacions musicals, processons, cinema, cavalcades, etc».

El passat dia 16 ja es va celebrar una cavalcada de disfresses i discomòbil.