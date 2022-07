La Font conclou el cap de setmana jove

festes d’estiu. El 15, 16 i 17 de juliol es va celebrar el «Cap de setmana jove» en la Font d’en Carròs. Tres dies on s’han gaudit d’un gran nombre d’activitats dirigides a la joventut de la localitat. Entre elles, es van realitzar balls urbans el divendres. El dissabte es va organitzar un torneig de videojocs com el FIFA, Sing Star o el Just dance. Per la vesprada va actuar una batucada i, per acabar, el Hollifest, tal com es pot apreciar en les dues imatges que acompanyen esta informació. Finalment, el diumenge es van projectar diversos curtmetratges sobre prostitució. Informa Marina Pérez.