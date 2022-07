L’Alqueria organitza un estiu ple d’activitats per a majors i xiquets

L’Ajuntament de l’Alqueria de la Comtessa ha preparat una sèrie d’activitats per tal de dinamitzar el poble. Demà, divendres 22 de juliol, començarà la setmana esportiva, organitzada per la regidoria d’Esports de l’Ajuntament i el Club Esportiu Conde, en la qual hi haurà tornejos de ping pong, frontennis, futbol 7 i pàdel. Esta iniciativa acabarà el pròxim dissabte 30 de juliol.

D’altra banda, a les 22 hores del dissabte 23 de juliol i el 19 d’agost el municipi tindrà cinema d’estiu gratuït a la seua plaça. Així, els assitents gaudiran de les pel·lícules «Ainbo, la guerra del Amazonas» i «A todo tren, destino Asturias». A més, el 6 d’agost es podrà passar la nit a la piscina en horari de 21:00h a 00:30h, amb la possibilitat d’anar al bar i sopar. Com a colofó, s’ha organitzat una acampada temàtica de dos dies a l’ermita local dels Sants de la Pedra. Esta activitat estarà inspirada en «Charlie y la fábrica de chocolate».