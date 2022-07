L’oci educatiu com element vital per a l’equilibri social, físic, psicològic i emocional

El Calaix Jove de la Mancomunitat de Municipis de la Safor aposta per l’oci educatiu i comunitari com a element de dret de la ciutadania i com a espai per al desenvolupament i creixement personal. Entenent les activitats d’oci educatiu com aquelles que complementen el currículum escolar dels joves. És per això que el Calaix treballa intensament per tal que a tota la comarca arriben activitats d’oci a través de diversos projectes.

Per un costat estan «Les Nits Bordes», projecte destinat a tota la joventut de la Safor-Valldigna que proposa activitats d’oci actiu, participatiu, educatiu, igualitari i saludable, en horari nocturn. Dins la graella d’activitats diverses que hem pogut gaudir durant els mesos de maig, juny i juliol hi han activitats com per exemple decoració d’espardenyes panseres, escape rooms, soccerball, gimcanes temàtiques, iniciació a DJ o fotografia, entre altres. Totes elles distribuïdes en els més de 15 pobles de la comarca que han volgut acollir el projecte amb gran èxit de participants. Per un altre costat trobem el «Barrejat d’Oci, un catàleg», l’objectiu del qual va dirigit en dues línies en paral·lel. D’una banda, oferir una ferramenta de treball a totes les poblacions que vulguen programar activitats d’oci educatiu per a joves i adolescents. I, d’altra, fer-ho amb propostes fetes amb la dedicació d’especialistes en cada tema dels que proposa el catàleg, i sobretot que naixen a la nostra comarca. Més de 25 poblacions de la comarca ja han utilitzat el catàleg almenys una vegada per tal de programar les seues activitats juvenils. El catàleg es pot trobar a la pàgina del Calaix Jove. Nous projectes Però, a més a més, el Calaix Jove inclou l’oci en projectes d’animació lectora com la «Fórmula Secreta», implementat en cinc instituts públics de la comarca o el «Safor Fest», la primera Trobada de Joves de la Safor a través de la Xarxa Comarcal de Corresponsals Juvenils. Amb tot, es continua treballant en la mateixa línia i es pot anunciar que de cara a la tardor nous projectes d’oci educatiu veuran la llum, com per exemple la «Safor Express», projecte per a fomentar les relacions entre el joves o noves gamificacions de llibres com «La Memòria Perduda». L’oci educatiu i comunitari té una dimensió lúdica, que resulta imprescindible per a l’equilibri social, físic, psicològic i emocional. Per això, el Calaix Jove pensa que l’educació no formal ha de prendre una rellevància especial a través d’un sistema d’oci educatiu públic, universal i de qualitat, que garantisca l’equitat, la igualtat d’oportunitats i que combatisca les desigualtats.