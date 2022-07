El plat fort de la Fira i Festes de Gandia

L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, i el regidor de Cultura, Nahuel González, han estat els encarregats de confirmar-ho a través dels perfils de xarxes socials. El grup gandià, ZOO, actuarà a la Fira i Festes d’aquest any. Serà el dissabte 1 d’octubre, dissabte, al Parc de la Festa i, sens dubte, s’anuncia com un dels plats forts de la programació.

L’anunci del concert de ZOO ha creat una gran expectació en Gandia, la comarca i tota la Comunitat Valenciana.

La formació liderada per Toni Sánchez «Panxo» està triomfant a tot Espanya amb la seua gira «Llepolies», convertint-se en tot un fenomen social allà per on va amb el seu repertori de cançons en valencià. «Llepolies» el seu tercer disc, que durant aquest any ha estat guardonat amb el Premi Carles Santos a Millor Disc de Música Urbana i ha estat nominat a Millor Àlbum Alternatiu als Premis Odeón o als Premis MIN (Premis de la Música Independent).

Dos dates finals

Nova música per a aquest 2022 en què la banda seguirà recorrent tot el país amb la gira presentació del seu darrer treball i que culminarà al desembre amb els dos concerts de fi de gira: el 3 de desembre al Wizink Center de Madrid i el 10 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona.

Dues dates en què més de 15.000 persones acompanyaran la banda i les entrades de la qual ja estan disponibles a www.zooposse.com