S’inaugura «l’àlbum» d’Ana Ferrer a Gandia

El Cinema Solidari d’Estiu acull hui, 21 de juliol, a les 22 hores i a la Ermita de Marxuquera, amb el metratge «Sentimental». A més, demà s’oferirà en la Plaça de Santa Anna, també a les 22 hores, la pel·lícula «Jinetes de la Justicia». Aquesta iniciativa amb acció benèfica, està impulsada per Ca Saforaui, on hi haurà opció a la recollida d’aliments bàsics.

La Sala Carròs i Centelles del Palau Ducal dels Borja de Gandia obri hui, 21 de juliol, una selecció de retrats de la gandiana Ana Ferrer. La col·lecció mostra el recorregut de la seua carrera com artista, iniciada fa 30 anys. Estarà disponible fins al 21 d’agost i té un horari de dilluns a diumenge.