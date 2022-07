La escasez de vivienda para alquilar dispara el precio a máximos en la Safor

Alquilar una vivienda en la ciudad de Gandia es una auténtica aventura: «Cada día entran una decena de personas diferentes a preguntando por pisos para alquilar». Quien habla es Ximo Pons, propietario de una inmobiliaria que tiene sede en Gandia y también en Tavernes de la Valldigna. «No hay viviendas disponibles y, cada mes o mes y medio se queda una disponible pero no dura nada, se alquila enseguida», señala.

Ellos, los profesionales del sector, son quienes mejor pueden explicar lo que está ocurriendo no solo en a capital comarcal, sino en otros municipios de la Safor con una oferta de viviendas en alquiler muy escasa. Solo hay que hacer una búsqueda en las páginas web de las empresas inmobiliarias locales, donde no aparece ninguna oferta de alquiler de viviendas. Si se examina, además, otros portales generales de los muchos que hay en internet dedicados al alquiler de viviendas, sorprende las pocas que aparecen. Casi todas están en la playa y, lógicamente, no es un alquiler residencial, sino vacacional.

Pons destaca un fenómeno que está en auge en los últimos años. «Hay gente que está invirtiendo en la compra de pisos baratos, muchos de bancos, por incluso 25.000 euros, hacen otra pequeña inversión para arreglarlos y luego los ponen en alquiler».

Esa cuestión tiene que ver, a su vez, con otro dato que ya ha publicado Levante-EMV, como es la alta rentabilidad que ofrecen las viviendas que se ponen en alquiler en la ciudad de Gandia. «Perfectamente puede alcanzar el 8%», destaca.

No solo hay escasez de viviendas de alquiler. A este fenómeno se suma el incremento de los precios de los arrendamientos, que tanto en el caso de Gandia como en el de Oliva se sitúan en su nivel más alto de la historia, según el visor del portal Idealista.

En el caso de la capital comarcal, el pasado mes de junio se pagaban, de media, 6,5 euros por metro cuadrado, lo que supone un crecimiento del 14,7% respecto al mismo mes del año anterior y un 7,4% respecto al pasado mes de marzo.

Así, tomando como referencia un piso de 90 metros cuadrados, con tres habitaciones y dos baños, que es lo que buscan muchas familias, ese alquiler ascendería a 585 euros, que es, más o menos, lo que apunta Ximo Pons, que lo cifra en unos 550 euros de media.

En Oliva, se pagan, de media, 7,4 euros el metro cuadrado, lo que supone un incremento del 17,8% respecto al mes de junio del año pasado y un 18,6% más si se compara con marzo de este 2022.

Otro profesional, Víctor Timoner, apunta, por su parte, que esta falta de oferta tiene, entre otras causas «las personas que, desde otras ciudades, vienen a vivir a Gandia después de jubilarse y parejas jóvenes que empiezan a vivir juntos o se casan y no pueden comprar».

En ese sentido, Timoner recuerda que hace al menos una década que apenas se construyen nuevos edificios «y eso ha hecho que a lo largo de estos años la demanda ha ido absorbiendo todas las viviendas que se quedaron vacías». «Como la construcción está parada no hay vivienda suficiente».

Como Pons, también hace hincapié en el fenómeno cada vez más extendido de la compra de viviendas para rehabilitarlas y posteriormente alquilarlas.

Timoner, en cambio, asegura que, según su experiencia, el precio del alquiler no ha subido tanto como indica el estudio del portal Idealista y lo sitúa entre un 5% y un 10%.