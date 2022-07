Festa a l’ermita

S’han tornat a obrir les portes de l’ermita de Santa Anna després del llarg parèntesi de la pandèmia. Novament l’aire i la llum han mostrat el seu rostre, ara certament amb les marques de l’envelliment, del forçós aïllament, de l’absència dels amics, dels visitants, de tants caminants que han buscat un moment de descans en la penombra de la blanca ermita.

Alçada sobre un humil tossal, però orgullós de ser un gegant en la plana litoral, s’atorga el privilegi únic de ser el necessari límit entre la ciutat i la muntanya. Als seus peus acaba l’ordenada trama urbana i comença el desordre aparent de la naturalesa, com una invitació a canviar pautes i reglaments per la llibertat d’anar entre els pins, entre els matolls, tot guaitant el paisatge de la costa valenciana.

Temps també per a mirar cap al futur, tot veient com van creixent les altes construccions que aniran, a poc a poc, convertint l’ermita en una veïna més d’aquells nous carrers, dels vianants que ja no alçaran la vista per mirar-la, amagada per tantes pantalles de ciment. Mitigat el seu paper de referent, l’ermita haurà de buscar un nou estil de presència, encara més afeblit per la quasi absència d’un culte religiós continuat i les dificultats de poder seguir amb l’anunci nadalenc del Cant de la Sibil·la, tot i conservar-se la tradició de la festa del barri o la memòria de ser la santa patrona de la ciutat.

Possiblement podrà ser un lloc d’encontre, de descans i silenci, de cultura o de l’elemental admiració del regal del paisatge, de la naturalesa a tocar de mà. Un paisatge que uneix admirablement història, com el castell de Bairén, i la perfecta corba del golf de València; les darreres muntanyes del sistema Ibèric i les primeres de les prebètiques; la densa població i l’horta que encara resisteix les envestides de l’economia i la construcció de cases i carreteres. Un llibre obert a tots els que encara no volen distretament passar fulla, sinó fixar l’atenció en els problemes actuals on es prepara el futur, advers o venturós, que marcarà durant anys i anys els nostres descendents.

Un espai, els voltants de l’ermita, on poder caminar per sendes segures, pels fàcils itineraris del passeig més plaent. Aprenents de geologia per identificar pedres, estrats o algun inoportú avenc; botànics improvisats per a conéixer plantes, matolls i arbres, fins i tot aquells que no podem ni anomenar, de tan estranys o efímers; amics de les bestioles de muntanya o dels ocells que alcen el vol davant dels rars caminants. I el silenci o la remor d’arbres animats pels vents de llevant, tan freqüents, o de les fresques tramuntanes. També, en algun moment, ens fixarem en l’arbre caigut que va retornant a ser aliment d’altres, que, quan era viu ni tan sols gosaven aprofitar-lo, de tan gran i ferm que era; o en el minúscul didal d’aigua en una roca, ara desitjat bevedor d’algun ocell. El caminant hi trobarà tants moments de pau i tranquil·la contemplació que tornarà a casa més envigorit, com després d’un dia d’inesperat solaç.

I encara, al bell mig de l’estiu, vindrà la festa a l’ermita. S’hi reuniran gentades de devots de Santa Anna, que des del segle XIV, continua present, des de la senzillesa meravellosa de l’art medieval, per a donar consol a tants cors atribolats, que només a ella són capaços de confiar el que no dirien ni als més acostats familiars o amics. I pujaran per acompanyar-la en processó cap a l’església del barri, com una visita a la casa de tots, on compartir les alegries i penes de cada dia en fraternal conversa.

I al dia següent, el dia de la festa, caldrà refer el camí i pujar-la a l’ermita perquè continue la seua missió protectora. Mentre va fent-se fosc, en el capvespre mediterrani, la santa, envoltada de llum, anirà pujant i pujant, com animada per la força de tants braços, mentre la música anirà inspirant ritmes per a continuar el camí fins a la placeta de l’ermita. Davant la terra i la mar immensa, en l’obscur vel foradat per milers i milers de llums, la campana saludarà els esforçats caminants com subratllant els crits d’aclamació, de devota inspiració. I abans d’entrar a l’ermita, encara molts voldran tocar el mantell de la santa, potser com aquella dona malalta que va ser curada per Jesús en una situació semblant. Música i aplaudiments acompanyaran a santa Anna per tornar a la seua ermita, mentre el silenci anirà retornant com un bon company que no necessita parlar per fer-se proper.

I encara, al barri, com una explosió final d’alegria, els coets i les carcasses dibuixaran en l’estret cel urbà les figuracions més belles de color i forma, com un adéu sense llàgrimes ni sospirs perquè aquella que tot just s’ha venerat durant uns breus instants, continuarà a l’ermita amb els seus ulls materns vetlant per aquells, propers o estranys, que en algun moment necessitaran paraules d’ànim per poder continuar caminant.