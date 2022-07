José Manuel Prieto: "En elecciones pediré seguir el camino de no perder inversiones que revierten en beneficio de los ciudadanos"

Comienzo preguntándole si usted aprecia en Gandia problemas que no puede resolver.

Un alcalde tiene amplias competencias y responsabilidades, pero es cierto que hay cuestiones que no dependen de mí y que tienen que ver mucho con la coyuntura, de cómo funciona el mundo, de cuáles son las dificultades por las que atraviesa Europa, las secuelas tras la gestión de una pandemia y la primera guerra en Europa tras la segunda guerra mundial... Pero a mí me gusta pensar que, independientemente del ámbito de competencias de una institución un alcalde también tiene responsabilidades, sea o no de su directa competencia. No me desentiendo de ningún problema porque desde un ayuntamiento siempre hay formas de allanar y facilitar el camino a los ciudadanos, sobre todo cuando vienen tiempos complicados. Las principales inquietudes y retos de una ciudad también lo son de su ayuntamiento.

Le preguntaba eso porque hay aspectos, como la suciedad que dejan los perros en las calles, el resurgimiento de la polémica sobre los problemas de convivencia en Beniopa, o los que se producen en el edificio de la calle Perú, que se intentan resolver desde hace años. Da la sensación de que la Administración no funciona. ¿No le da la impresión de que algo falla?

Lo que pasa es que tenemos un sistema garantista que marca el tiempo de los procesos y muchas veces estos no son los que gustan a los ciudadanos ni al alcalde, por ejemplo en el caso del edificio de la calle Perú. Pero si vamos a los resultados concretos, cuando yo era presidente de la Junta de Distrito tuvimos que afrontar situaciones muy complicadas, sobre todo en la gestión de la convivencia que quizás es el elemento central de la vida en las ciudades, y teníamos más de 70 viviendas ocupadas. Hoy quedan cinco porque el ayuntamiento ha resuelto la concesión, la ha liquidado y, al convertirse en propietario, no tolera la ocupación. Resolver la concesión fueron dos años de mucho sufrimiento en los que ni siquiera teníamos el control del edificio. Hoy hemos acabado con ese problema. Es cierto que a mí me gusta dar un paso más y, sobre los excrementos de los perros, que es un problema recurrente en la vida de las ciudades, vamos a tomar la iniciativa. A partir de septiembre aplicaremos el Pla Respecte con más fiscalización para que la ciudad esté más limpia y mantenida, porque ese es el papel del ayuntamiento, y brigadas de limpieza rápida y de la Policía Local.

Hace años la vicealcaldesa Lorena Milvaques dijo, sobre este tema, que el problema no era limpiar más, sino que algunos ciudadanos eran incívicos. ¿Hay solución para eso?

No creo que el problema esté en los ciudadanos incívicos. Aquí el papel más importante es el del ayuntamiento y yo no voy a rehuir de mi responsabilidad. También en concienciación y en labores de pedagogía a la ciudadanía, porque la inmensísima mayoría se comporta de forma cívica y solo una minoría no. Las ciudades grandes, y Gandia lo es, tienen problemas que no podemos dejar sin solución. El de los excrementos, sí, pero también los trastos que se abandonan en la calle, pese a que el ayuntamiento tiene un teléfono para su recogida gratuita. Y eso se tiene que solucionar con pedagogía y con el cumplimiento de nuestra propia ordenanza.

¿Por qué es contrario a una tasa turística que se dedique a reinvertir en la mejora de aspectos ambientales?

¿Y por qué no un cambio de financiación de los ayuntamientos para que se nos trate como administración mayor de edad y se complete el proceso de descentralización del Estado? En determinados meses del año duplicamos la población y necesitamos responder con la excelencia de los servicios públicos y el refuerzo de determinados dispositivos, como el de seguridad. Eso merece un cambio con la puesta en marcha de un fondo de compensación y no con una tasa turística, porque tampoco es el momento. El sector turístico ha trabajado muy bien y el debate político tiene que contar con todos los actores. A mí me da la impresión de que con la tasa turística eso no se ha producido.

Con la mano en el corazón, ¿usted cree que en estos momentos es posible construir un tranvía a Dénia y además el Tren de la Costa?

Es que no sirven para lo mismo. El Tren de la Costa vertebra un territorio, un mapa que carece de infraestructuras ferroviarias, y hay que tener en cuenta que eso también nos conectaría con la red en el conjunto de Europa. Y el tranvía sirve para conectar a los ciudadanos de dos comarcas vecinas con sus equipamientos y servicios públicos. Le pongo el ejemplo de conectar los municipios de la Safor con el hospital de Gandia. El tren y el tranvía no sirven para lo mismo y son compatibles.

Vamos a dar por hecho que el tranvía será una realidad, porque así lo anunció la consellera. Pero yo insisto, ¿cree que el Tren de la Costa se hará?

No puedo creer lo que no está en mis manos y, además, no tengo toda la información. Yo lo que sí he hecho es ir al ministerio para que el desdoblamiento de la vía Cullera-Gandia no se vinculara al Tren de la Costa, porque la complejidad técnica de esa actuación es muy distinta a la prolongación hacia Oliva y Dénia. Necesitamos un Cercanías más competitivo. El 4 de julio me reuní con responsables de Adif y ya me contestaron que esa desvinculación se había producido. De ahí a que el mapa ferroviario se complete con el Tren de la Costa es algo que tiene que decidir el Ministerio de Transportes.

Sobre la hacienda municipal, ¿por qué es tan difícil llegar a un acuerdo con el PP sobre el Plan de Ajuste Económico de Gandia en una cuestión tan de sentido común?

A mí nunca me podrán acusar de no hablar con todos. Porque tengo una forma de gobernar moderada, tranquila y calmada. El papel de la oposición no tiene que ser siempre oponerse a todo. Ha habido conversaciones con el PP que no están en ninguna foto ni han trascendido para que tuvieran la misma información que tengo yo y para poder decidir sobre una cuestión tan seria como la definitiva ordenación de la deuda municipal de Gandia, e insisto sobre la palabra «definitiva». Lo que no puedo es convencer a alguien de que no vote lo que quiere votar, y ahí le digo que el PP no quería votar este acuerdo que es bueno para Gandia, y eso es lo que no me gusta como alcalde.

¡Mire que le cuesta a usted decir que Gandia pedirá una bajada de impuestos! ¿Por qué no lo hace?, ¿es que teme que el ministerio le conteste que no?

No. Lo que quiero es anunciarlo con una propuesta acabada y firme. Y ya dejé claro que sin cerrar la cuestión de la refinanciación de la deuda no podemos pasar al segundo escalón. En las próximas semanas remitiremos al Ministerio de Hacienda una propuesta para que, por ejemplo, permitan bonificaciones fiscales a energías renovables, a vehículos eléctricos o, por qué no, a familias numerosas o en situación complicada. Eso ahora el ayuntamiento no lo puede hacer.

Coches eléctricos, energías renovables... ¿eso tiene algo que ver con el debate abierto sobre las medidas para paliar el cambio climático, tan en boca en estos días de calor sofocante?

Sin ninguna duda. Cuando digo que humanizamos las calles lo digo en ese sentido, el de incorporar vegetación y otras medidas para reducir la temperatura de las casas. Porque los expertos nos dicen que las olas de calor vendrán encadenadas y que los veranos serán de condiciones difícilmente soportables para los más vulnerables, como quienes tienen las casas menos preparadas o no pueden pagarse el aire acondicionado todos los días. Esa realidad está ahí, y el ayuntamiento tiene que responder, con más árboles, como ya estamos haciendo desde hace años, y otras medidas. Mire, Gandia en el año de la pandemia está entre las cinco ciudades que más redujo las emisiones de CO2, y eso no es casual porque tenemos una gran zona peatonal en el centro. Ahora buscamos una movilidad integradora, lo que no supone necesariamente cerrar espacios al coche...

Le interrumpo. Es que ustedes son muy laxos con las normas. Ponen un radar con pantalla indicadora de velocidad en el paseo de les Germanies, pero no denuncian a quienes superan el límite.

Es que primero hay que hacer pedagogía y después ya hablaremos de otras medidas.

Hace dos semanas cumplió un año de alcalde. ¿Desempeñar ese cargo era como se esperaba o ha quedado sorprendido grata o ingratamente?

No soy de quienes no asumen sus responsabilidades y cuando me equivoco lo reconozco. Antes de ser alcalde ya tenía un ámbito de gestión grande en este ayuntamiento y ahora esa responsabilidad abarca todos los departamentos. Hemos vivido días muy complicados, pero el trabajo por esta ciudad merece ese trabajo.

Vistas las perspectivas electorales, ¿de candidato de Compromís prefiere a Josep Alandete o a Alícia Izquierdo?

Trabajo bien con todos. No tengo fobias ni incompatibilidades con nadie y mi relación es buena con ambos. Lo que se valora es que lleguemos a acuerdos entre los partidos, pero nuestro auténtico pacto es con los ciudadanos.

Hace unos días le preguntaba justamente a Josep Alandete por un pronóstico electoral y me decía que el Gobierno local repetirá con 15 concejales. ¿Cómo lo ve usted?

Las elecciones no son un fin en sí mismo. Sirven para pedir un aval y la confianza de los ciudadanos. Y eso es lo que yo pediré, seguir el camino trazado de mantener las inversiones, los retos, de no dejar perder ninguna inversión que revierta en beneficio de los ciudadanos. Y lo que quiero es que confíen en ese proyecto, por encima de siglas, por encima de ideologías, votaran lo que votaran en las pasadas elecciones y dando un aval a su alcalde.

Saltándome las reglas me referiré a un bulo difundido recientemente. ¿Preferiría más a Diana Morant o a Ximo Puig como candidato a la presidencia de la Generalitat?

Es que yo soy mucho de Ximo Puig y mucho de Diana Morant. Creo que Ximo es un magnífico presidente y Diana una magnífica ministra. Y Ximo Puig ha manifestado que quiere ser el candidato a presidente.