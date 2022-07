«Son lugares para socializar y pasar una noche de verano en familia»

Leví Navarro es consejero delegado de Exhicine, una empresa que gestiona 14 salas, entre ellas varias terrazas de verano, como la del Tugar en la playa de Gandia y la del Olimpo, en Tavernes.

¿Qué expectativas tiene el sector, y en particular los cines de verano, esta temporada?

Pues intentar llegar a los niveles prepandemia. En estos dos últimos años, 2020 y 2021, la caída de público ha sido muy grande. Hubo escasez de estrenos, sobre todo en 2020, y en 2021 también se retiraron algunos previstos para el verano. En 2020 trabajamos a un 30- 40%, y en 2021, a un 50 o 60% respecto a 2019. Este verano esperamos recuperarnos, pero somos conscientes de que a lo mejor no lo haremos. El sector de la exhibición, en general, está trabajando a un 55% respecto a los niveles prepandemia, y nos está costando. Se han junto diversos factores, entre ellos el auge de las plataformas en «streaming», con estrenos simultáneos. Hay películas que antes se estrenaban en cine y ahora van directamente a la plataforma. Pensamos que este será un verano de transición, y debería llevarnos a ver el futuro con mayor optimismo.

¿Han notado impacto en los costes por la inflación?

Por supuesto. El principal es el precio de la luz, la factura se nos ha multiplicado incluso por 2,5. Los gastos fijos se han encarecido y también todo tipo de suministros que tenemos, el transporte de las copias, las provisiones para el bar del cine, la factura del agua… Los cines de verano sólo trabajan un par de meses, y además son locales que no les puedes dar una segunda actividad.

¿Ya quedaron atrás los tiempos en los que las películas llegaban en los cines de verano tras reponerse hasta la saciedad en las salas tradicionales?

Sí. La época en que las copias de 35 mm tardaban seis meses o un año en llegar a los cines de verano tras recorrer el circuito comercial ya acabó. Antes de los años 90 o mediados de los 2000 una película permanecía en cartelera dos, tres o incluso cuatro meses, y seguía siendo rentable, pero hasta que esas copias no quedaban liberadas no iban a los circuitos de reestreno, de verano, o de pueblo. Pero esto fue cambiando cuando las distribuidoras les dieron a las salas dos copias de una misma película. Además, el sector también ha ido evolucionando con la conversión a proyectores digitales, que se empezó a abordar a partir de 2010. El cine de verano de Serra fue el primero de toda España en adquirir un proyector digital en 2011. Y es una inversión que ronda los 50.000 euros. Las terrazas con proyector digital acceden más fácilmente a películas de estreno. Cada fin de semana los cines de verano estrenan, o a lo sumo tardan dos o tres semanas. Hoy proyectar una película con seis meses no es rentable, porque ya está en plataformas digitales y se ve en casa.

¿Cuál es la fórmula del éxito para programar en un cine de verano?

Los gustos del público van cambiando, y hay que saber analizarlos. Hoy suelen gustar las películas infantiles y familiares, pero hace 15 o 20 años no había tantas. Por otra parte, es una forma asequible para pasar una noche de verano en familia, los precios de entradas y alimentos no son caros. Además, son cines de proximidad, los espectadores por lo general llegan y se vuelven a su alojamiento andando. Se crea un ambiente mágico y son lugares de socialización, una forma diferente de ver el cine en verano, escapar de la rutina del resto del año.