Ignasi de Loiola, un sant proper

E l 31 de juliol de 1556 moria a Roma el P. Ignasi de Loiola, fundador de la Companyia de Jesús. La seua vida és tota una aventura humana i espiritual en una època marcada per les dissidències religioses i militars en una Europa que naixia a la modernitat des de diverses instàncies, com l’Humanisme, el descobriment de nous mons, l’assaig d’experiències espirituals, entre altres aspectes.

Ignasi fonamentarà en la llibertat, d’acord amb l’esperit del moment, la seua proposta de renovació personal, social i eclesial. En els seus Exercicis Espirituals insistirà en buscar la voluntat de Déu, des de la lliure capacitat humana d’elecció i així preparar-se per a la missió en favor dels altres, després d’una profunda conversió personal. Una missió que s’haurà de practicar sempre en companyia dels amics i germans, i en cap manera des d’una actitud individualista. Per a la missió, a més, s’haurà de comptar amb uns mitjans adequats i eficaços, de manera instrumental i no finalista.

Aprovada la Companyia pel papa Pau III en 1540, l’expansió de l’orde va ser impressionant, de tal manera que dos anys després, missioners com Francesc Xavier arribaven a l’Índia. Un dels instruments més importants de la missió evangelitzadora va ser la fundació de col·legis. L’educació, per a Ignasi, tenia una especial potència per a la transformació de la persona i la societat, perquè l’estudi i la cultura, pel seu profund sentit humanista, eren uns valuosos instruments per aconseguir les finalitats de la missió.

La relació del sant jesuïta amb Gandia és va produir ben enjorn. Francesc de Borja, marqués de Llombai, va conéixer els jesuïtes durant el temps del seu càrrec de virrei de Catalunya (1539-1542). Els contactes amb Antonio de Araoz i Pierre Favre el van encaminar cap a l’espiritualitat de la Companyia, en contrast amb el franciscanisme tan propi dels Borja. Ignasi de Loiola, a qui va escriure una primera carta en 1541, va convertir-se en el seu verdader director espiritual. Començava així l’evolució del noble Francesc fins arribar a ingressar en la Companyia, després d’experimentar personalment els fruits dels exercicis ignasians, impartits pel P. Andrés de Oviedo, de tal manera que el duc contribuirà a l’aprovació pontifícia del llibre i a la seua edició.

La profunda relació amb els jesuïtes va fer possible que el mateix P. Ignasi aprovara la fundació d’una casa de la Companyia a Gandia, amb un col·legi i una universitat, que en 1545 es convertia en la primera institució de l’orde oberta a alumnes seglars. A la mateixa Roma, la fundació del Col·legi Romà havia estat facilitada per l’ajuda econòmica del duc, una fundació que encara perviu en la important Universitat Gregoriana.

Quan en 1550, Francesc de Borja, acomiadat de la seua Gandia i la família, va viatjar a Roma, convertit per professió no pública en jesuïta, la intensitat de la seua relació amb el P. Ignasi va ser ben profunda, de tal manera que, en tornar a Espanya, va fixar la seua residència a Oñati, ben prop de la casa pairal dels Loiola, a Guipúscoa. Ja sacerdot, en 1551, intervindrà en la relació entre el seu fill Joan i Lorenza d’Oñaz i Loiola, neboda del P. Ignasi, que ben prompte van contraure matrimoni. A la relació espiritual entre el fundador de la Companyia i el jesuïta Borja, s’hi afegia el lligam familiar. En realitat, Francesc de Borja és un sant que no va tallar mai amb la família, tant l’estricta com l’extensa. A tall d’exemple, el P. Francesc, en els seus viatges, sempre procurarà visitar els seus familiars, en este cas, a Lisboa, al seu fill Joan i la nora Lorenza, i a la filla d’ambdós i néta seua, Francisca, religiosa clarissa a Madrid.

Retornada la Companyia a Gandia a finals dels segle XIX en l’edifici de l’antic Palau Ducal i novament restaurada des de 1939, encara, d’alguna manera, s’hi refermà la relació amb sant Ignasi de Loiola en ocasió de l’arribada de la relíquia del seu crani, en 1956, en IV Centenari de seua mort. Els actes que la ciutat va dedicar a la visita de la relíquia van ser multitudinaris, segons els costums de l’època. La relíquia, entre altres llocs borgians, va ser acollida en l’antiga Universitat, tan vinculada amb sant Ignasi, amb celebracions religioses de gran fervor. La ciutat va posar el seu nom al tram del camí de Beniopa corresponent a Gandia. Uns anys després, l’avinguda, amb bon criteri, va ser dedicada a Beniopa, com un senyal de la seua integració al municipi de Gandia.

Més enllà de la relació de sant Ignasi amb Gandia i el seu duc, encara no s’ha estudiat la influència de la Companyia de Jesús i les seues institucions en la nostra ciutat, sobretot en l’etapa corresponent als segles XVI-XVIII, en la formació de la mentalitat religiosa i cultural dels gandians. El mètode de la Història cultural, que ja ha produït valuoses aportacions, tot i les dificultats de tals estudis i investigacions, possiblement encara podrà il·luminar una aportació tan important com la llarga presència jesuítica en la nostra terra.