La setena edició de Borja Port Art continua hui dissabte de manera gratuïta al Moll dels Borja a les 20 hores. En esta ocasió la compnyia Xa Teatre! presenta el seu espectacle «Sabates en l’Aire».

La majoria de les companyies fan circ contemporani per la qual cosa cada espectacle està compost per diverses disciplinescom teatre, màgia, acrobàcia, dansa. Com ja és habitual, aquest any l’edició també compta amb el suport de Territori Borja i Turisme de la Comunitat Valenciana.

Esforç extra

La conmemoració de l’any jubilar de Sant Francesc de Borja ha obligat a l’Ajuntament de Gandia a fer un esforç extra per augmentar encara més la qualitat dels espectacles que es fan.

Esta edició de Gandoa Borja Port Art comptarà amb actuacions de companyies nascudes a Argentina o Brasil i altres nacionals perquè els espectadors puguen conéixer el que es fa a altres llocs.