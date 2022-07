Jaume Plensa y los discursos del gusto

E sta semana una revista local informaba de que al 59% de los participantes en una encuesta promovida por ese medio «no le gustan las esculturas de Jaume Plensa en Gandia». La información es errónea. No quiero ofender a nadie, pero la revista llama «encuesta» a algo que no lo es. Limitarse a hacer una pregunta en una web sin ceñirse a ningún baremo técnico y llamar a eso «encuesta» es absurdo, pero tal clase de ejercicios son frecuentes en muchos medios de comunicación, que se apresuran a darlos por buenos, como si fuesen de interés público. Sin embargo, más allá de quienes participasen en esa «encuesta», en ella llamaba la atención tanto que el medio que la organizaba invitase a sus lectores a pronunciarse a favor o en contra de las obras de Plensa expuestas en la Plaça Major como que una parte de estos, por pequeña que fuese, manifestase que «no le gustaban».

Lo curioso del caso no es que haya personas a las que no les «gusten» determinadas obras de arte, sino que crean que sus opiniones deben tenerse en cuenta o importarnos por encima de todo. Por encima, al menos, de los reconocimientos internacionales de Jaume Plensa como artista, o de sus doctorados Honoris Causa en universidades españolas y norteamericanas. Es decir, que existe una considerable diferencia entre que a uno le desagraden determinadas obras de arte y que se sienta obligado a revelarlo. Se entiende que haya personas a las que, por lo que sea, les repugne la visión de La Gioconda o crean que el David de Miguel Ángel no puede competir con las figuritas de Lladró que atesoran en casa, pero se entiende menos que piensen que el mundo debe saberlo.

Esta anécdota local, sin embargo, es un síntoma, una miniatura de los procesos que a una escala mucho mayor y desde la aparición de las redes sociales, seguimos para formarnos opiniones o tomar decisiones –siempre vertiginosas- no solo sobre cuestiones estéticas sino de toda clase, incluidas las políticas. Hoy el «gusto» personal suele bastar para justificar cualquier punto de vista, por delirante que sea, a partir de una nueva y peligrosa convención: la de que todas las opiniones son respetables. Pero deberíamos ser menos complacientes con los nuevos discursos del gusto e intentar ser más ilustrados en el sentido que le daba a esa palabra Umberto Eco: el de conseguir saber al menos de qué estamos hablando, aunque lograrlo hoy no es nada fácil. Por ejemplo, y por tratar de otro caso local, el PP de Víctor Soler se refiere últimamente a «la deuda socialista» como si los 140 millones que se esfumaron durante el gobierno de Torró, del que Soler formó parte en el puente de mando, fuesen también responsabilidad del PSOE. Y esa nueva consigna se maneja con una suficiencia muy propia de los nuevos discursos del gusto, como si repetir ese embuste fuese perfectamente respetable y no impidiese conocer, justamente, la realidad política en la que vivimos.

Lo que trasciende estas pequeñas historias de incultura y demagogia es la indiferencia crítica con la que se reciben hoy toda clase de manifestaciones falsas, desinformadas o desatinadas al amparo de la banalidad de los hechos. ¿Vivimos tiempos ridículos, como los llamó la psiquiatra norteamericana Barbara Milrod? Parece que por ahí van los tiros que, tarde o temprano, acabarán alcanzándonos a todos por la espalda.