La Pujada Norturna al paratge de la Cuta ja forma part de les tradicions de Llocnou de Sant Jeroni. Enguany no anava a ser menys i més tenint en comtpte que s’ha pogut realitzar sense cap restricció. És tracta d’una marxa senderista en horari nocturn en la que participan grans i menuts, com es pot vore en la fotografia de la dreta que correspón a la concentració de veïns i veïnes just abans de moure en ruta.