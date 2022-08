El segón cap de setmana del Festival de Música Polisònic de Gandia comença hui divendres amb una gran promesa del jazz europeu. Es tracta del concert de Viktorija Pilatovica, una cantant de jazz i compositora lituana. És, a més, professora del Berklee College of Music i de la Global Foundation of Music (Londres) i ha compartit escenari amb grans noms del jazz internacional com Víctor Wooten o Víctor Mendoza, entre altres. En esta ocasió, Viktorija estarà acompanyada de dos grans músics de la nova escena jazzística, com són Liutauras Janusaitis al saxo i Voro Garcia a la trompeta.

El concert està programat a les 21.30 hores al jardí de la Casa de la Marquesa de Gandia amb entrades al preu de 10 y 8 euros. Demà dissabte també hi haurà actuació, al mateix lloc, la mateixa hora i mateixos preus. En este cas els assistents podran gaudir del rockabilly més salvatge amb «La Perra Blanco». Alba Blanco, lider de la formació, és una jove cantant i excel·lent guitarrista. Al front del seu trio, el seu estil s’inspira en els ritmes dels anys 50’s, amb influències tant de la música negra com del rhythm and blues, el gospel i altres estils com el hillbilly, rockabilly o el country, buscant un to primitiu. Els seus concerts són una contínua descàrrega adrenalínica, amb una posada en escena salvatge i molt divertida que impresionarà al públic.