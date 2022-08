Piles oferix hui divendres a veïns i turistes una nova entrega del Festival Sò!. Des de les 21 hores i fins les 2 de la matinada es celebraran 6 concerts repartits per alguns dels locals de la platja amb grups de estils musicals variats, per a tots els gustos. L’oferta es repartix per donar-li oportunitats als establiments de totes les zones.

Oliva continua hui divendres amb la sisena edició del cicle «Música a la Mar». Serà el torn de la Banda Simfònica de l’Associació Artístic Musical d’Oliva, que actuarà al carrer de Bellreguard, a les 22.30 hores. L’Ajuntament ha preparat este cicle per tal d’animar un poc l’estiu a la platja d’Oliva, amb bona música.