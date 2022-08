Fallece Salvador Talens «Puxero», socio nº 1 del Tavernes y padre del periodista Salva Talens

Hablar de Salvador Talens Puig, en Tavernes de la Valldigna, es hablar de deporte y también de asociacionismo. No había partido de la UE Tavernes en el que no se le viera sentado junto al banquillo local, casi a pie de campo, animando a su equipo. No en vano, era el socio número 1 del club.

En las instalaciones deportivas se le podía ver cada día. Bromeaba con los técnicos del club y participaba en la tertulia vespertina que se formaba junto a una de las paredes laterales del pabellón cubierto, en la queparticipaban otros asiduos a lo que ocurría entorno a la UE Tavernes. Salvador Talens Puig, «Puxero», como era conocido en la localidad, fallecía ayer en su casa de Tavernes. El próximo mes de septiembre hubiera cumplido los 89 años. La propia UE Tavernes emitió un comunicado en sus redes sociales lamentando su pérdida. «Gran persona, excelente vallero, apasionado del fútbol, aficionado y seguidor de todos los equipos del club de su corazón», señalaba. También el alcalde, Sergi González, y el edil de Urbanismo, Josep Llàcer, mostraban su cariño a la familia en redes. Pero Salvador fue mucho más. También fundó el Club Ciclista la Valldigna y era socio número 1 de la Societat Instructiva Unió Musical. Ese amor por el deporte y la cultura lo inculcó a sus hijos, Nuria y Salva. No en vano, este último es periodista especialista de Levante-EMV en estos dos ámbitos en la edición de la Safor.