Al voltant de 2.500 persones van acudir el dissabte a la celebració del I Concurs Amateur de Fideuà Gandia-Falla Carrer Major i Passeig. Aquest esdeveniment naix amb la intenció de promocionar el plat més típic de la ciutat i, a més, fusiona el món de les Falles amb la gastronomia del territori valencià. El primer premi va ser per a Guillermo Sancho Ferrer amb un diploma acreditatiu i participació en el 48é Concurs Internacional Fideuà de Gandia com a jurat. Joan Salvador Pérez Marí va aconseguir el segon lloc, i el tercer classificat va ser Pablo García San Juan. L’organització ha quedat molt satisfeta de l’acollida i del suport per part de l’Ajuntament i les empreses col·laboradores. Com a anècdota, uns francesos que van acudir al Concurs Internacional de la Fideuà de Gandia fa tres anys volien apuntar-se, i s’espera augmentar el número de participants en la pròxima edició. A la imatge, un moment de la preparació de les fideuaes.