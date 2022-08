Sacerdot defensor del valencià amb 34 anys dedicats a Palmera

El poble de Palmera, sacerdots i religiosos de molts municipis, també veïns de Beniarjó, el poble on va nàixer, van acomiadar ahir al sacerdot Tiburci Andreu Peiró i Tormo, que va faltar dissabte, a l’edat de 89 anys.

Ordenat l’any 1957, com a home d’Església Tiburci deixa un llegat extensíssim, però que es podria resumir en tres pilars. El primer, haver estat un sacerdot que, a pesar de la secular incomprensió, no va abandonar mai l’ús i la promoció el valencià en els actes litúrgics. Eixa defensa, tan escassa entre el clergat valencià, la va mantenir fins a l’últim moment allà on va exercir.

El segon lloc, els 34 anys dedicats a l’Església de la Puríssima Concepció de Palmera. Durant eixa llarguíssima administració del temple, i els últims anys com a adscrit, Tiburci Peiró va saber combinar la missió eclesial i l’atenció als fidels al mateix temps que emprenia les obres de patrimoni més importants desenvolupades des que es va erigir el temple parroquial.

Com ahir destacava l’Ajuntament de Palmera, que ha expressat el seu condol i l’orgull d’haver-lo tingut com a sacerdot, Tiburci Peiró primer va acometre la construcció del campanar i després va continuar amb els murals, l’aportació i renovació d’imatges i les vidrieres que han permés oferir un espai molt més il·luminat al temple parroquial.

Sobre les pintures murals que decoren l’església caldria destacar la importància d’una obra feta per Rafael Barrué, conegut de Tiburci des de fa molts anys i prior del monestir de Santa Maria de Poblet. Durant molts mesos Barrué va dissenyar i pintar les creacions, entre les que destaca la magnífica figura de l’altar major, una colorida al·legoria de la Santíssima Trinitat on el Fill es va representar amb la venerada imatge del Santíssim Crist de la Salut de Palmera, una talla situada just al centre de la pintura. L’obra va ser inaugurada el maig del 2016 per l’aleshores arquebisbe de València, i ara de Madrid, Carlos Osoro.

El tercer pilar en la vida del difunt és la que resulta menys vistosa, però tant o més important que les altres. Durant anys Tiburci Peiró es va dedicar a l’atenció de malalts i dels seus familiars a l’hospital de Gandia i a altres centres assistencials, acompanyant i donant raons per a entendre les dificultats de la vida i ajudant a aprendre a afrontar l’inevitable trànsit final cap a la mort.

En anunciar el seu traspàs l’Ajuntament de Palmera va expressar la seua tristesa per la pèrdua d’una persona tan estimada en el poble. «En el nostre record quedarà per sempre el seu servici prestat durant 34 anys a la parròquia de la Puríssima Concepció, així com la recuperació del patrimoni de l’església, a més de ser un ferm defensor de la nostra llengua». «Des de l’Ajuntament de Palmera lamentem profundament la pèrdua d’un devot incondicional del nostre Crist de la Salut,i acompanyem en el sentiment a la seua família i amistats».

La missa exequial es va celebrar ahir a la mateixa església de Palmera, a la que van acudir moltíssims veïns i nombrosos sacerdots. Posteriorment va ser traslladat al cementeri de Beniarjó, on va ser enterrat.