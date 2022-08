El Palau dels Comtes de Ròtova: una història viva

Per damunt de les divisions polítiques, l’adquisició i restauració del palau dels antics senyors de Ròtova és un projecte de poble, cosa gens menor i carregada no solament de metres quadrats sinó també d’un fort simbolisme.

Com ha passat també a Otos, Bètera (o a la mateixa Gandia, amb la «casa de la marquesa») els palaus que antigament representaven el poder de la noblesa, avui esdevenen seus municipals i espais populars, la qual cosa (quasi sense adonar-nos-en) és gairebé una revolució silenciosa, un capgirament dels vells estaments classistes i un aprofundiment en la democràcia, la qual cosa no és poc.

Em va fer certa gràcia (i em va alegrar) el to sincer i gens protocol·lari de l’ historiador Frederic Barber, qui va fer la seua «presentació» del I comte de Ròtova, allà pel 1800. Ben lluny del tuf fastuós i elitista dels vells cronistes, ens informava de com, en realitat, el palau no va ser habitat pels senyors del poble sinó que era, més aviat, un centre d’emmagatzemament i tractament dels productes agrícoles. En tot cas, això sí, seria ocupat i estatjat pels llauradors potents que arrendaven els drets de la senyoria i, així, suplantaven (físicament i funcionalment) els senyors feudals. D’altra banda, també hi va aparéixer com el títol de comte de Ròtova va ser obtingut per Llorenç Bou de Penyarroja tot just després del fracàs d’inscriure’s com a comte de Centelles. Ai làs! Era un segon plat.

Per un altre costat, l’edilici, la restauració arquitectònica i fàctica del palau sembla ser cosa d’anys i panys. Tanmateix, pot haver-hi una certa dosi d’optimisme perquè algunes actuacions, com la que tindrà lloc al jardí, semblen imminents i, al capdavall, tot dependrà de l’impuls del poble i de les seues institucions; així com, també, les d’àmbit més ample com ara la Diputació, la Generalitat i l’Estat Central.

A més a més, l’equip interdisciplinar d’arquitectes i altres professionals que duen avant el projectes semblen tenir un bon nivell de competència i de disponibilitat al diàleg amb els veïns, cosa lloable i adient. Tot plegat, els actes informatius que han tingut lloc al respecte semblen constituir un bon escenari per al debat, la participació i, en definitiva, l’encert en les decisions a prendre.