El festival «Sete Sóis Sete Luas» acoge hoy la actuación de Diana Vilarinho

El Festival «Sete Sóis Sete Lúas» continúa hoy en Tavernes con su programación, que comenzó el miércoles, 10 de agosto y concluirá el domingo, día 14.

La actuación prevista para hoy, a las 22.30 horas, es la de la cantante de fado portuguesa, Diana Vilarinho, que actuará en el parque del Llac, ubicado en la playa de la Goleta.

La joven, de 20 años, tiene un recorrido musical desde el año 2008, ya que ganó el premio «Grande Noite do Fado», y participó dos veces en el festival de fado más prestigioso de Portugal, el «Caixa Alfama Lisboa». También es conocida por sus canciones «Uma Cançao Per a Ti» (2008), y «Dois at 10» (2021).

Otro de los platos fuertes que presenta el festival es el concierto de «Jeunesse IV Do 7 Sóis» con la participación de la artista vallera, Elena Grau.