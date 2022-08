Talento musical joven y de casa para el Potries Music Fest

Con 22 años y una larga lista de éxitos a sus espaldas, la saxofonista Sira Pellicer Faus se ha convertido en uno de los jóvenes talentos de la Safor por los que ha decidido apostar la V edición del «Potries Music Fest», donde actúa esta noche.

Nacida en Daimús, Pellicer comenzó a tocar con 6 años y finalizó sus estudios en Enseñanzas Profesionales en el Conservatorio Josep Climent de Oliva en 2018 a la par que era galardonada con el Premio Final de Grado a nivel autonómico y del centro. Desde entonces, ha ido encadenando concursos y cosechando triunfos mientras cursaba un grado que acaba de terminar con matrícula de honor en el Conservatori Superior de Música de les Illes Balears.

A sus poco más de 20 años, la intérprete se ha hecho con reconocimientos nacionales e internacionales como, entre otros, el tercer premio en el Concurso Internacional de Saxofón Saxiana (París, 2019), el «Hans-Schaeuble Award 2019 en Arosa Music Academy» (Suiza, 2019) o el tercer premio en el «International Music Competition Opus» (Polonia, 2021).

Entre certamen y certamen, ensaya las funciones del dúo que conforma con su compañero Hugo Lomba, «Alisis Saxophone Duet» y es el saxofón alto de la agrupación «Litore Quartet», que nació en 2019, que ha conseguido llevar su música a EE. UU. y obtener más de 9 premios en su corta pero fructífera trayectoria.

El secreto de sus éxitos, explica a este periódico, reside en no parar quieta. «Debes estar siempre activa, presentándote a todos los certámenes que puedas y atenta a todo», señala. No desmiente que dedicarse a la música es agotador porque «se trabaja en exceso y uno acaba muy cansado», pero dice que, si de verdad se hace por pasión, «es un camino muy bonito».

Tras cruzar fronteras y actuar en múltiples partes de España y Europa, vuelve a casa para deleitar a «cassolers», «cassoleres» y gente de toda la Safor con su actuación, que comenzará a las 19.30 horas de hoy viernes, en la Casa de la Cultura de Potries. «Uno siempre quiere tocar en su tierra, donde su familia y amigos pueden escucharle», comenta.

Si la edad de Pellicer no sorprende al público puede que la de su compañera de escenario, Clara Millet Gomis, sí lo haga. A sus 18 años, esta violonchelista ha sido miembro de la Orquestra de Cambra Adagio, y continúa tocando en la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana y la Orquestra Federal de la Comunitat Valenciana, además de formar parte de la Banda de Piles, su pueblo.

Comenzó a estudiar música porque en su casa, con una madre pianista y un padre flautista, percusionista y contrabajista, ya era toda una tradición. Sin embargo, admite que «al principio no quería ir y cogí el violonchelo porque mi madre siempre había querido tocarlo, pero el primer año me encantó y ya no quise hacer nada más». Ahora, asegura, no cambiaría su instrumento por ninguno otro.

Con ese cello, Millet ha conseguido acabar las Enseñanzas Profesionales con el Premio al Extraordinario de Violonchelo y una Mención de Honor de Música de Cámara y hacerse con el segundo premio en la categoria C del «II Concurs Internacional Luthiers Clar du Violoncel» (2018), el primer premio en el «Concurs de Cambra del Conservatori Josep Climent d’Oliva» en tres ocasiones (2019, 2020, 2021), o el primer premio del Concurso para solistas de Cámara del Conservatorio Superior Forum Musikae de Madrid. Su paso por el festival le hace «mucha ilusión».

Nueva etapa en Madrid

En septiembre comenzará una nueva etapa en Madrid, donde estudiará el primer curso del Conservatorio Superior de Alto Rendimiento Forum Musikae, junto a su profesora María Casado y la idea, señala, es prepararse para hacer las pruebas que le permitan estudiar fuera. «En Alemania, por ejemplo, la formación musical es increíble», comenta.

Así pues, escuchar a las dos jóvenes prodigios tan cerca de sus localidades es una oportunidad que pocos tendrán a partir de septiembre, cuando Millet se mude a la capital del país y Pellicer viaje hasta Suiza para empezar un máster de Interpretación en la prestigiosa universidad de Zurich, «Zürcher Hochschule der Künste».

Sira y Clara no son las únicas jóvenes con talento de la comarca de la Safor que actuarán en el Potries Music Fest. La programación también incluye un concierto de La Maria. Su nombre real es Maria Bertomeu, es de Oliva, tiene 24 años y se hizo viral al colgar un vídeo interpretando «Arranquen Vinyes». Eso ocurrió a finales del año pasado, cuando la cultura descubrió a una joven amante del «cant valencià», y que ahora no para de hacer conciertos. En Potries actuará el último día, el domingo 14 de agosto.