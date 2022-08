Censo canino: Las ciudades no se atreven con el ADN

La implantación del censo canino mediante prueba genética va a dos velocidades. Esta novedosa técnica permite identificar al perro cuyo dueño no ha recogido los excrementos en la vía pública, y por consiguiente tramitar la sanción. En algunos municipios de la comarca sí que se han atrevido con ello (Almoines, Guardamar de la Safor, Villalonga o Palmera), incluso han puesto ya multas, pero en general en las tres grandes ciudades (Gandia, Oliva y Tavernes) son todavía muy prudentes, conscientes los políticos de que obligar no es una medida popular, y mucho menos a pocos meses de las elecciones. Por tanto, aunque no lo descartan, de momento se limitan a la ardua tarea de censar a las mascotas.