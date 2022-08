Estils diversos, èxit garantit

El Potries Music Fest uneix repertoris que ofereixen una proposta molt variada i que per això este festival és sinònim d’èxit. Cançò tradicional valenciana, flamenc, instrumentistes, música de sempre.... la cinquena edició del certamen ha tancat amb un miler d’assistents.

Des del propi ajuntament asseguren que «com a poble menut no podem estar més satisfets d’esta acollida en un festival que any rere any creix en qualitat artística. L’Ajuntament de Potries va impulsar este projecte en 2018 amb l’objectiu d’apropar la música de capitals al món rural, i això s’està aconseguint».

El Potries Music Fest compta amb el suport del poble de Potries i de la comarca de la Safor com demostren els seus assistents. Ha vingut per a quedar-se.

A la dreta, algunes imatges de les actuacions que s’han dut a terme en els darrers dies.