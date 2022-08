Hay un gandiense que nunca olvidará el despertar de este día 17 de agosto de 2022. A eso de las 8 de la mañana el gerente de la administración de loterías número 2 de esta ciudad, situada en la céntrica calle del Duc Alfons el Vell, le ha llamado para pedirle que, en cuanto pudiera, pasara por el local. El hombre, obviamente, ha preguntado el motivo y la respuesta ha llevado a comunicarle que había sido agraciado con un millón de euros en el sorteo de Euromillones de la noche anterior.

Salvador Malonda, el responsable del establecimiento, señala a este periódico que el afortunado es un cliente habitual que todos los lunes pasa por la administración para formalizar el boleto y que, además, es fiel a la misma combinación de seis números, concretamente 10-25-14-39-32, y dos estrellas, 7 y 8, la agraciada en este sorteo. Ahora bien, el premio del millón de euros se debe al código que se generó automáticamente cuando la máquina validó la papeleta con esa combinación.

«La verdad es que el afortunado primero me ha preguntado si estaba de broma», ha señalado Salvador Malonda, quien inmediatamente le ha respondido que para una broma de ese estilo no le habría llamado a las 8 de la mañana. Tras tomar aire, el nuevo millonario gandiense, de quien no se han revelado más detalles, ha mostrado su satisfacción.

Se espera que a lo largo del día acuda a la administración para gestionar el ingreso del premio, que será de 808.000 euros, porque el resto va a parar a las arcas de la Agencia Tributaria.