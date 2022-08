Primeras imágenes Así se está diseñando el glámping de la playa de Gandia

En mayo de 2021, durante la celebración de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, la entonces alcaldesa de Gandia, Diana Morant, anunciaba el interés de una promotora, que después se supo que era Sunny Resorts, por construir un «glámping» en la playa de Gandia. Se trataba de un establecimiento que también se definió como cámping de lujo, desconocido en la costa mediterránea por su nivel de calidad y de prestaciones.

Apenas unos días después la empresa reveló mucho más sobre el proyecto, que tenía que ser tramitado por la Generalitat al ocupar 188.707 metros cuadrados de suelo no urbanizable entre l’Alqueria del Duc y Cartonajes Unión. Hoy ese proceso está prácticamente concluido y a la espera de que la Conselleria de Política Territorial dé el visto bueno porque, como se ha podido comprobar en todo este tiempo, la promotora ha ido modelando y modificando el proyecto para ajustarse no solo a las exigencias de la Administración autonómica y del Ayuntamiento de Gandia, sino también para cumplir las leyes y normas que regulan la construcción y la actividad económica y comercial en suelo no urbanizable.

Técnicos consultados por este periódico señalan que, efectivamente, el «glámping» que ahora toma la denominación de «ecocámping», es una buena muestra de cómo un proyecto inicial planteado por una empresa va cambiando para ajustarse a la ley, a exigencia de la Administración.

Así, y como ha podido comprobar este periódico comparando la versión inicial con la última, elaborada justo antes del verano, no solo se han adoptado aspectos que se daban por hechos, como no tocar ni un palmo de los 15.246 metros cuadrados de suelo protegido que corresponde Marjal de la Safor, sino que paulatinamente se ha reducido el número máximo de ocupantes, que pasa de los cerca de 3.300 iniciales a unos 2.300.

Pavimentos permeables

El impacto visual y ambiental, en todos los aspectos, también ha sido una constante en los informes técnicos de la Generalitat, el Ayuntamiento de Gandia y otras administraciones. Así, la empresa ha tenido que sustituir los pavimentos impermeables, entre ellos el asfalto, por otros que permiten la filtración de agua al subsuelo. Así se hará en todos los viales del «ecocámping» y en las zonas de estacionamiento de vehículos, que ocupan, en conjunto, algo más de 25.000 metros cuadrados, según señala el informe de la empresa.

Aunque la mayor parte de las parcelas afectadas están constituida por suelo abandonado y sin uso agrícola, los árboles frutales existentes deberán mantenerse cuando se construya la instalación, y también se tendrán que plantar especies vegetales autóctonas en el perímetro de todo el complejo, sustituyendo, como se había planteado en un primer momento, un gran seto que, a criterio de los técnicos de la Generalitat, habría alterado la continuidad visual de ese espacio.

Los redactores han tenido que asumir la construcción de una conducción impermeable de aguas residuales hasta el colector más próximo a esa zona para que el caudal llegue a la depuradora comarcal, de la misma manera que se han tenido que incorporar placas solares de alto rendimiento, tanto térmicas como fotovoltaicas, para reducir el uso energético. Como esas placas no podrán usarse en zonas altas del complejo, con el fin de reducir la distorsión del paisaje, la promotora ha incorporado el sistema de la aerotermia para generar más energía minimizando impactos.

Un nuevo acceso y menos coches

El tráfico, y concretamente el incremento de la circulación de vehículos por esa zona, constituye uno de los aspectos más señalados como un posible impacto negativo. Pero ahí la empresa señala que, en realidad, la mayoría de los usuarios del «ecocámping» llegará en vehículos propios, pero una vez establecidos se estima que muchos optarán por desplazarse a pie, en bicicleta o con otros medios ecológicos.

En este punto resulta importante destacar que la Diputación de València, cumpliendo un compromiso adquirido años atrás con el Ayuntamiento de Gandia, le hará un favor a la promotora al ampliar, de cara al año próximo, el camino del Molí de Santa Maria, que discurre desde el Grau hasta la zona del futuro cámping y las factorías de Cartonajes Unión.

Si, como espera la promotora, la autorización llega después del verano, las primeras actuaciones se acometerían inmediatamente porque se requieren cerca de dos años de obras. Eso sí, el permiso sería a 30 años y, si la ley no cambia en esas tres décadas, todas las infraestructuras deberían desmontarse para dejar ese espacio como está ahora.

Los técnicos de Sunny Resorts ya están trabajando en lo que esperan que sea el proyecto definitivo del ecocámping de la playa de Gandia. De hecho, la propia empresa ha facilitado estas tres imágenes, en dos de las cuales se pueden apreciar aspectos exclusivos de la instalación. En la de arriba, la singular zona de las «homes» o bungalós de madera a disposición de los clientes. Debajo, a la izquierda, un aspecto general en el que también se aprecian las zonas deportivas y la piscina y, a la derecha, una vista hacia las montañas. Este tipo de glámpings, como dijo el olivense Pepe Frasquet, presidente de la Asociación de Campings de la provincia de València, constituye la tendencia del sector hacia los próximos años, y en los últimos veranos, incluso en los de la pandemia, muchas de esos complejos han estado al completo.