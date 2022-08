«Me doy cuenta de que puedo competir con los mejores y ser igual o más rápido»

Quique Llopis Doménech llegaba en su mejor forma al Campeonato de Europa de Atletismo en Múnich y lo demostró. Era el día más importante de la temporada y cumplió con las expectativas, aunque con el sabor agridulce de no poder optar al podio.

En su semifinal, el de Bellreguard venció con 13.30 segundos, que supone su mejor registro de siempre y le sitúa en el tercer puesto del ranking español de todos los tiempos, solo por detrás del plusmarquista Orlando Ortega (13.04) y del flamante campeón de Europa, Asier Martínez (13.14).

En la final, un toque en la segunda valla con el francés Sasha Zhoya le desequilibró casi por completo y frustró todas sus opciones de luchar por las medallas. Se tuvo que conformar con un 7º puesto (14.81) que le sabe a poco.

El atleta del CA Gandia Alpesa afirmó tras la competición del miércoles que «las sensaciones en la semifinal han sido muy buenas. Igual podía haber hecho algo más, pero me he relajado al final sabiendo que estaba primero».

La final, sin embargo, «ha sido un poco caótica. En la segunda valla hemos tenido un toque fuerte con un rival francés y ya está. Son cosas que pueden ocurrir en las vallas y no hay que darle más vueltas. Si tropiezas con una valla te desequilibras e invades la calle de lado. Son factores que no puedes controlar y aunque que te da mucha rabia ya no hay vuelta atrás», apunta el semifinalista mundial y finalista europeo.

Sobre su compañero Asier Martínez, brillante campeón, comentó que «sinceramente yo confiaba en que pudiera ser campeón como así ha sido. Le doy mi enhorabuena. Es un crack».

«En esta semifinal europea me he dado cuenta de que estoy ahí, en la élite, con los mejores, que puedo competirles e incluso ganarles. Puedo ir igual o más rápido que ellos», afirma el atleta que entrena y dirige el técnico gandiense Toni Puig.