R esultaba curioso leer hace unas semanas en el New York Times una serie de artículos escritos por especialistas en distintos temas cuyos títulos comenzaban con la misma expresión: «Me equivoqué». Si el Nobel de Economía Paul Krugman recordaba que se había equivocado al pronosticar que el Plan de Rescate de 1,9 billones de dólares de Joe Biden no crearía inflación, el experto en tecnología Farhad Manjoo se retractaba de su pasado como entusiasta apóstol de Facebook, y la socióloga Zeynep Tufekci admitía sus pifias al valorar la influencia actual de las grandes protestas sociales. Otras firmas seguían el mismo camino confesional, como David Brooks, ex-editorialista del Wall Street Journal, quien declaraba abiertamente sufrir en ocasiones «una ceguera conceptual» como la que le impidió descifrar los nuevos problemas creados por el capitalismo posindustrial que, en su opinión, arrastra «defectos fundamentales» y aumenta la brecha de la desigualdad.

La iniciativa del periódico de referencia mundial es insólita. Los medios de comunicación rara vez admiten errores, pues estos se demuestran cuando ya se han olvidado las profecías fallidas de sus autores, quienes obviamente tampoco sienten gran interés en recordarlas. Pero la idea del New York Times al presentar como falibles y muy humanas a algunas de sus mejores firmas es algo más que una anécdota: puede entenderse como una declaración de principios en una época incierta en la que ni siquiera los más curtidos expertos se encuentran a salvo de caer en errores de bulto a la hora de interpretar un mundo a menudo esquivo y complejo.

El problema no es que los mejores se equivoquen, como ha ocurrido siempre, sino que la honestidad para desentrañar la madeja de la realidad ya no se reconoce en muchos casos como una condición necesaria que dé sentido al periodismo y garantice su continuidad como elemento central de las democracias, empezando, por ejemplo, por las cadenas de televisión reaccionarias de EE.UU. que, como la Fox, no se equivocan jamás porque su negocio es engañar a la gente.

La posverdad no es que Trump, Putin y los de su cuerda mientan como bellacos, sino que se apoyen en sólidas estructuras mediáticas de gran resonancia puestas a su servicio con la intención deliberada de deformar los hechos, que eso se presente como «información» y que quienes hacen posible esa estafa gocen de reconocimiento público e influyan en la opinión de la gente.

Ese es un fenómeno general al que las grandes empresas de comunicación españolas no son ajenas. Como ha demostrado el reciente «caso Ferreras» esas estructuras democráticamente cuestionables forman parte de una «normalidad informativa» que progresivamente ha ido filtrando sus intereses y modos de funcionamiento con los más asombrosos juegos de manos, hasta el punto de hacernos creer que acostumbrarse a lo anormal forma parte de lo normal. El duopolio televisivo, sin ir más lejos, constituye una grave irregularidad en el panorama mediático español que lleva años denunciando la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que en diciembre de 2019 impuso a Mediaset y Mediapro una sanción millonaria por realizar prácticas que dificultaban la libre competencia en el mercado audiovisual, dato del que nunca han informado las cadenas del duopolio ni ha sido objeto de las habituales polémicas entre los llamados «tertulianos», cuya selección y aparición en las pantallas o en las radios (y este es otro elemento de la jungla de la posverdad) nunca es casual.

Ni de las principales empresas de comunicación españolas, que detentan una importante cuota de mercado publicitario y los canales de más audiencia, ni de sus más conocidos informadores puede esperarse un «me equivoqué» en la línea de las manifestaciones aparecidas en el New York Times esta semana, porque, en general, no aspiran tanto a interpretar la realidad como, en el polo opuesto, a fabricarla o modificarla con propósitos (como demuestra el caso Ferreras) siniestros. Ese es el clima mediático que la opinión pública se ve obligada a respirar cada día y lo que explica, en fin, por qué tantos españoles se parecen más a la audiencia de la Fox que a los lectores del New York Times.