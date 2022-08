MAGa: 50 anys al servei de la història de la Safor

En homenatge als antics directors del Museu Arqueològic de Gandia: Josep Camarena Mahiques, Vicente Gurrea Crespo, Joan Cardona

Escrivà i Àlvar Garcia Gimeno.

Justament el passat mes de juliol el Museu Arqueològic de Gandia (MAGa) va complir mig segle des de l’obertura de les seues portes a la primitiva seu de la placeta del Segó, així com en pocs mesos farà vint anys de la inauguració de l’actual emplaçament a l’antic Hospital de Sant Marc. Tot i l’existència d’un primitiu museu arqueològic a la ciutat de Gandia ubicat al Palau Ducal durant les primeres dècades del segle XX, el MAGa va ser la primera gran iniciativa museística de la ciutat, una de les espurnes a partir de les quals Gandia havia de convertir-se en referència moderna en l’àmbit del foment de la cultura. Hui en dia continua encoratjant, com en el seu origen, les ferramentes associatives i institucionals necessàries per a impulsar la imatge de la comarca en dos aspectes complementaris que encara ara resulten clau per a entendre la societat i l’economia del nostre territori: la cultura i el turisme.

Tot i una longeva tradició col·leccionista a la nostra comarca, va ser durant la dècada dels anys 20, marcada en l’àmbit arqueològic per la creació del Laboratori d’Arqueologia de la Universitat de València (1921) i el Servei d’Investigació Prehistòrica (SIP) de la Diputació de València (1927), quan es van impulsar els primers treballs rigorosos al nostre territori en jaciments com les coves del Parpalló, Malladetes i Meravelles, molts d’ells instigats per Lluís Pericot. Amb l’arribada de la Guerra Civil Espanyola, per desgràcia, es va frenar aquesta progressió, i no va ser fins els anys 40 i 50 que començaren a reprendre’s les intervencions arqueològiques a la comarca, de nou focalitzades en coves com la del Parpalló i la del Barranc Blanc i assistides sobre manera per l’arribada d’ajut econòmic i col·laboració institucional estrangera.

Al començament dels anys 60 alguns historiadors de la comarca, com Josep Camarena, van encetar la reflexió sobre les possibilitats que el patrimoni arqueològic oferia a Gandia i a la Safor, tot acordant amb el consistori gandià la cessió d’unes dependències al carrer Brunel per tal que pogueren depositar-se i estudiar-se les restes que diversos aficionats recollien durant les seues excursions. En pocs anys les peces i el treball s’acumulaven, i l’historiador saforenc, junt amb Vicente Gurrea, col·laborador del franquista Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas (SNEA), van exposar al Ple municipal la necessitat de dotar la ciutat amb un museu arqueològic, atesa la riquesa i diversitat de les troballes que, per falta d’una institució d’aquest tipus, acabaven depositant-se al Museu Provincial de Prehistòria de València (Mupreva).

La resposta de l’alcalde, Juan Lorente, no es va fer d’esperar, i en gener de 1963 confirmava la cessió d’una part dels baixos de l’antiga presó dels jutjats, situada a la placeta del Segó, per a albergar la sala d’exposicions d’aquesta nova institució. S’iniciava, d’aquesta manera, un llarg camí que hauria de culminar amb l’obertura i reconeixement institucional del museu, un tràmit que no va estar absent de problemes i entrebancs, i va esdevindre en darrer terme una llarga travessia que no culminaria fins una dècada després.

Un dels seus moments clau es va produir el 13 de gener de 1968, amb la constitució del Patronat del Museu Arqueològic, composat per Juan Lorente i el tinent d’alcalde de Cultura Juan Moragues, que ocupaven la presidència de l’organisme i José Antonio Alcón que exerciria la secretaria; Josep Camarena, com a delegat local del SIP i director de facto del Museu des de la seua constitució informal l’any 1960; Vicente Gurrea, com a col·laborador local del SNEA; Antonio Sancho, en representació de la Secció d’Espeleologia del Centre Excursionista de Gandia; Antonio Martí, Juan Abargues i Javier Cebrián, arxivers i cronistes de Gandia, el Real i Beniopa respectivament; José María Blay i Juan Pastor, en representació de l’Escola Pia i la Companyia de Jesús; i els estudiosos locals Pedro Borja, Jesús Buchó i Francisco Tarrazona, als quals s’hauria d’afegir un representant del Departament d’Història de l’Institut Laboral Ausiàs March i de l’Institut d’Ensenyament Mitjà Francisco Franco, el futur Maria Enríquez, que tot just estava construint-se. La darrera decisió d’aquella junta del patronat, tal vegada una de les més transcendents, va ser el nomenament de Josep Camarena com a primer director del Museu Municipal de Prehistòria, nom amb què es va designar la institució en un primer moment, tal com es va plasmar a la façana de la nova seu.

A partir d’aquell moment, i sota l’empenta de la junta, van començar a dur-se a terme totes les obres necessàries per a dotar l’espai cedit per l’Ajuntament amb tot allò necessari per a la inauguració, amb l’assessorament inestimable d’Enric Pla des del SIP. Entre els fons amb què s’havia de fornir la institució destacaven les cessions fetes per la pròpia Diputació corresponents a les seues excavacions a la comarca, així com les troballes més o menys sistemàtiques que Josep Camarena, Vicente Gurrea, Antonio Sancho, Felipe Perles o José María Blay, entre d’altres, havien dut a terme sense supervisió professional en diversos jaciments saforencs.

En febrer de 1968, però, es produïa un dels principals entrebancs d’aquest procés, i és que davant de l’aprovada denominació de Museu Municipal de Prehistòria que preferia l’Ajuntament, Camarena els va transmetre la seua voluntat, compartida amb la resta de membres del Patronat, de modificar el nom pel de Museu Arqueològic Comarcal, el qual sempre havia sigut l’opció preferida pels membres fundadors. L’alcalde, que únicament es va obrir a una modificació del nom pel de Museu Arqueològic Municipal, va paralitzar l’obertura de la institució, que no es va reprendre fins tres anys més tard, tot just una setmana després de finalitzar el seu mandat i iniciar-se el de Miguel Pérez. Si bé no tenim més detalls sobre aquest fre abrupte en la inauguració de la institució, l’extensa dilació a què es va veure sotmesa i la coincidència en el temps entre la renovació del consistori i la represa del projecte, fan sospitar d’una més que possible lliça entre Alcaldia i Patronat on, si més no, el nom de la institució podria haver jugat un paper important.

En tot cas, el cert i obvi és que amb l’arribada del nou alcalde i el suport de Josep Lloret i Sebastià Dénia des de la tinència d’alcaldia de Cultura, l’obertura del Museu es va desbloquejar, i a partir dels primers mesos de l’any 1971, l’Ajuntament de Gandia rellançava novament el projecte. Comptat i debatut, en el mes de juliol de 1972, en presència de la corporació al complet, la junta del Patronat, familiars, amistats i públic en general, l’abat de la Col·legiata, Carlos Pérez, beneïa i inaugurava, després de quasi deu anys de tràmits, el Museu Arqueològic Comarcal de Gandia, que obria les seues portes amb un nombre de visites en constant ascens durant els primers anys.

A les darreries d’aquella dècada es va produir també el recanvi en la direcció després de quasi vint anys de trajectòria oficial o oficiosa de Camarena, tot recollint el testimoni el propi Gurrea, qui també exercia en aquell moment com a delegat d’arqueologia d’un Instituto de Estudios Comarcales Duque Real Alonso el Viejo sota l’empara de Felipe Perles i d’encara marcada tendència conservadora. Entre les seues accions més destacades podem comptar la seua participació en la redacció de la Carta Arqueológica de la Safor (1983), junt amb José Aparicio i Salvador Climent, o la compra definitiva de la col·lecció arqueològica que Antonio Sancho havia acumulat a través de les nombroses intervencions dutes a terme en múltiples coves de la Safor, el fons principal del Museu.

La institució era un ens consolidat en aquell moment, però encara un centre en formació i amb una filosofia que s’assemblava més a la dels museus d’inicis de segle que a les noves corrents i tendències expositives. Tot estava per canviar en pocs anys, però si més no, la capital de la Safor disposava ja d’una institució amb què acostar el valor de la nostra història a tota la ciutadania i al conjunt de la gent que ens visitava.

Imatges. 1 El «Museo arqueológico de San Francisco de Borja», que va obrir en 1892 al Palau Ducal de Gandia i que va ser desmantellat.

2 Façana del Museu Municipal de Prehistòria, a la plaça del Rei Jaume I, abans del seu canvi de nom. F

3 Objectes exposats en el museu quan estava a la placeta del Segó. F

4 La plaça del Rei Jaume I, coneguda popularment com la del Segó, amb l’accés, a lesquerra, del primitiu museu. F