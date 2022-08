«Mi objetivo ante todo es comunicar un mensaje al público»

Chema Siscar empezó como músico, tocando en el grupo 24 Dioptrías, y después guitarrista en la orquesta Montecarlo. Luego fundó La Tribu, y tras ello una empresa para alquilar equipos de sonido e iluminación para eventos.

No para quieto, ya apenas se le ve por Gandia.

La verdad es que no. En septiembre, después de Japón, me iré al Light Move Festival de Lodz (Polonia), y de ahí Festival of Lights de Berlín, donde ya estuve el año pasado, para iluminar en esta ocasión la TV Tower, parecida al Pirulí de Madrid.

¿Le ha cambiado la vida su éxito en el vídeomaping?

Sí. Ahora viajo más, no me imaginaba que iba a tener tanta repercusión. Y tengo trabajo todo el año. Ir a algunos festivales supone un gasto, aunque en otros me pagan bien, pero en general lo hago para que mi trabajo tenga mayor repercusión, y darme más a conocer. También me ayudan las redes sociales, algún encargo me ha salido gracias a ellas.

¿Quiénes son los mejores especialistas en el mundo en esto del vídeomaping?

En Europa nos llevan más de diez años de ventaja. Hay gente muy buena en Francia y en Hungría, también los asiáticos, donde gusta mucho la tecnología digital. Los chinos tienen su propio estilo, diferente al europeo, por los elementos gráficos que utilizan. Todavía no hay tantos especialistas en esto del arte visual, y la mayoría nos conocemos.

Muchos de los encargos requieren documentarse...

Sí, como por ejemplo los de la Fira i Festes para Gandia o los del 9 d’Octubre en el Palau de la Generalitat. Por ejemplo, hace poco estuve en Teulada y querían un «maping» para poner en valor el Cant de la Sibil·la. Es un lenguaje nuevo pero me inspiro en corrientes artísticas del pasado. Además de ofrecer espectáculo, en mi opinión mucho mejor que un castillo de fuegos artificiales, mi objetivo siempre es comunicar un mensaje a mucha gente.