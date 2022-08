«Después del Europeo ahora ya saben todos quién es Quique Llopis»

«El Europeo me ha cambiado la mentalidad y a partir de ahora voy a correr con más ambición, ya que he visto que puedo competir contra los mejores y ganarles». Son palabras de Quique Llopis Doménech a su regreso de Munich (Alemania) donde ha representado a España en el Campeonato de Europa de Atletismo .

Y es que el atleta de Bellreguard cuajó una gran actuación en la competición de los 110 metros vallas al ganar su semifinal con su mejor marca de siempre, 13,30 segundos, que le sitúan tercero en el ranking histórico nacional. «Tras unos días de reflexión considero que el balance del Europeo es positivo, aunque me queda el sinsabor de no poder haber hecho más en la final tras desequilibrarme por el tique que me dio el francés. En este sentido reitero que no hay que darle más vueltas porque que me hubiera podido pasar a mi también».

El vallista del Club Atletisme Gandia Alpesa entiende que « esta temporada ha sido muy buena, a pesar de la lesión que tuve. He estado en dos mundiales y en el europeo y he mejorado mis marcas. Estoy satisfecho».

Levante-EMV localizó ayer al deportista internacional casi en su primer día de vacaciones después des un largo e intenso 2022. Llopis viajaba con unos familiares a hacer el Camino de Santiago: «He elegido esta opción porque es una buena forma de desconectar. Volverá a los entrenamientos el día 5 de septiembre porque así tengo tiempo para descansar y también para no perder del todo la forma».

El que también está de vacaciones por poco tiempo es Toni Puig el entrenador de Quique Llopis y al mismo tiempo responsable de los relevos 4x400 metros lisos de la selección nacional española que igualmente han competido en el Europeo de Munich.

Puig comenta sobre su atleta que «Quique ha dado un salto de calidad en el Europeo. Después de su actuación, sobre todo con la autoridad con la que ganó la semifinal con mejor marca incluida, ahora ya saben todos quien es Quique Llopis», añadiendo que «la final fue una lástima porque podía haber luchado por las medallas, pero las vallas son así y no hay que lamentarse».

Confiesa Puig que «es posible que «la parafernalia de los momentos previos a la final pudo desconcentrarlo. Aquello fue espectacular con luces, música y la gente que llenaba el estadio y yo pienso que pudo pasarle factura por su falta de experiencia en estas grandes citas. Lo mejor todo es que ha adquirido experiencia y la próxima vez no se dejara impresionar por nada».

También cuenta el técnico gandiense que «a pesar de lo que le pasó en la final lo felicitaron el seleccionador y varios de los entrenadores españoles e incluso cuando apareció por el comedor le aplaudieron casi como si hubiera conseguido una medalla. Eso significa que está y estamos en el camino correcto».

Con todo, insiste Puig, «no podemos ponerle ni un pero a la actuación de Quique porque el objetivo era disputar la final y mejorar la marca y lo ha conseguido».

El preparador desvela también que «tras el Europeo le habían invitado a un meeting internacional en Suiza y a un encuentro internacional con España sub23, pero él ha preferido descansar y pensar ya en la próxima temporada».

De cara al 2023, los objetivos de Quique Llopis son el Europeo en pista cubierta que se disputará en Estambul y el Mundial al aire libre que tendrá lugar en Budapest.

La otra gran meta de Llopis será bajar los 13,30 que tiene ahora como mejor registro personal de siempre.