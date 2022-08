Dani Martí: «‘Delirio Melancólico’ es el reflejo de mi vida en un libro»

Existen sentimientos o vivencias de las que el ser humano no puede escapar. El amor, la felicidad, la soledad, la desesperanza o la muerte son algunos ejemplos. Se puede huir del dolor que suponen, o por el contrario, plasmar las reflexiones por escrito, como es el caso del gandiense Daniel Martí. «Delirio Melancólico» es el título de su segunda novela, que aborda la reflexión de un personaje sobre la herida profunda que deja la sensación de soledad y tristeza tras la muerte de un ser querido.

Daniel Martí Sancristóbal (52 años), es profesor de filosofía en el colegio Gregori Mayans, coordinador de remo del RCN Gandia y escritor de dos novelas. Sobre la última, el personaje principal va orientando la gravedad del dolor hacia mostrar de primera mano sus sentimientos. Es por eso que, como admite el autor , «es el reflejo de mi vida en un libro».

Martí no tenía el principal propósito de escribir una novela, aunque siempre lleva consigo su libreta y bolígrafo. Así, el autor admite que «siempre me ha gustado escribir, pero no tengo tiempo. La idea de hacer la segunda novela fue por todas las reflexiones que apunté a lo largo del tiempo y decidí novelarlas». Y así, sin guión premeditado, decidió darle forma a lo que es hoy el libro.

La portada es obra propia. Un cuarto oscuro, una ventana abierta a un paisaje de colores vivos, pero con nubes y lluvia. El escritor añade que «es una ventana a la melancolía que invita a la reflexión».

La novela ha superado las expectativas. En una de sus últimas presentaciones desveló que «se han vendido todos los libros». También se agotaron en varias librerías de Gandia y tuvo buena acogida en su exhibición en la Casa de la Marquesa. Aun así, Daniel reconoce que «escribo por necesidad personal y no le doy tanta importancia si mis libros tienen buena acogida o no».