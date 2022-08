Protesta Unas cincuenta personas partidarias de los toros se concentran ante el ayuntamiento

Alrededor de cincuenta personas participaron a mediodía de ayer en la concentración convocada por la Penya Taurina Bous a la Vall, de Tavernes de la Valldigna, para protestar contra la decisión del gobierno local de Compromís y PSPV-PSOE de no autorizar la celebración de suelta de vaquillas en las próximas fiestas mayores. Los participantes se situaron en la plaza Major, ante la fachada del edificio consistorial, y profirieron varias consignas, entre ellas «bous és cultura i no política», «un govern no pot canviar una tradició» o «sí als bous», pero también se pidió la dimisión del alcalde de la localidad por haber tomado esa decisión. Para hoy está convocada una nueva protesta en ese mismo lugar. Desde el ayuntamiento han insistido en su postura, han recordado que en 2019 se creó una concejalía de Bienestar Animal y que desde ese momento se han llevado a cabo acciones de cuidado y protección animal junto a asociaciones animalistas. «Por ello es incongruente que apoyemos la celebración de las vaquillas», concluyen. En la imagen suituada estas líneas, algunos de los concentrados ayer en la plaza Major vallera.

Los dos años de pandemia en los que, como casi todo, se dejaron de organizar los «bous al carrer» o la suelta de vaquillas aparcaron el debate sobre el uso de esos animales para disfrute de los ciudadanos, pero esa polémica, porque así puede calificarse, ha regresado con fuerza ahora que todo vuelve a la normalidad, incluidas las fiestas en todos los pueblos. En la Safor el retorno de las fiestas ha revelado el cambio de criterio en el Gobierno local de Tavernes de la Valldigna, que ha decidido, «por principios», poner fin a la suelta de vaquillas en una plaza desmontable. Anteriormente ya acabó con los auténticos «bous al carrer», que hasta hace unos años tenían lugar en plena calle Major, y, además, organizados por el propio consistorio vallero. Esa negativa, si finalmente se mantiene en el tiempo, dejará a la comarca de la Safor a un solo paso de suprimir los festejos con toros o vaquillas. La excepción se llama Simat de la Valldigna, que mantiene, porque así se aprobó en una votación popular, las sueltas en la calle. En las fiestas patronales celebradas la primera semana de agosto hubo cuatro actuaciones que, como señaló ayer el alcalde de la localidad, Víctor Mansanet, se desarrollaron sin incidentes destacables. Antes de Tavernes fue Oliva el municipio que aparcó definitivamente los «bous». En los últimos años ya se limitaban a una plaza igualmente desmontable con festejos que organizaba una asociación local. Y mucho más atrás fueron numerosos municipios los que, por uno u otro motivo, decidieron eliminar aquella tradición que estaba presente en las fiestas. Gandia, por ejemplo, lo hizo a principios de la década de los 90 a raíz de una terrible cogida que se llevó por delante la vida de un joven en la plaza El·líptica. Ahora la cuestión de la seguridad, y también la conmoción que genera el goteo de heridos y fallecidos que los «bous al carrer» causan, está en la mente de quienes tienen en sus manos la decisión de mantener o eliminar los festejos taurinos, pero también, como ha señalado el alcalde de Tavernes de la Valldigna, Sergi González, por una cuestión de «principios» que se puede resumir en una sociedad que ha evolucionado y cada vez tolera menos el sufrimiento o la simple utilización de los animales en espectáculos públicos dirigidos a la diversión de la gente.