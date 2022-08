V iatjar. Aeroports plens de viatgers deixats en terra. Viatjar és ja una necessitat. Viatjar per alguns països europeus va ser el gran descobriment per a completar l’educació dels jóvens de classe alta des del segle XVIII. Per ací, encara ben entrat el segle XX, podíem anar a peu al Grau i a la platja a prendre el bany o en un autobús atrotinat o en el trenet. Ara tot és més fàcil, inclús pots viatjar sense saber on vas, sense cap interés pel país i la seua realitat social i cultural.

Estiuar. Ara les cases rurals, amb les comoditats de la vida urbana, s’han posat de moda com una possibilitat de ser de camp sense renunciar a ser de ciutat. Res a vore amb les mínimes vacances dels nostres avantpassats llauradors per sant Jaume i santa Anna, a l’ombra de la figuera de la punta del bancal, a la vora de la séquia o el carro amb la vela a la mar.

Conversar. No hi calen moltes paraules perquè el silenci també parla. Ara, la por al silenci és tan gran que s’ha d’estar permanentment connectat amb els altres, com un desorientat èxode de la persona, que ja no aspira a arribar a la meta. Enraonar sense cap pretensió és saludable perquè s’hi torna a la primacia de la paraula, a una més densa humanitat.

Llegir. Per als escolars les preceptives lectures del quadern d’estiu com una ocupació protocol·lària, acompanyada pels jocs de pantalla o la música. Tot programat, entreteniment fabricat per altres. Encara, a la prestatgeria hi ha algun llibre evocador, com aquelles novel·les de Jules Verne, ara quasi oblidades, com aquella «illa misteriosa» on la ciència d’un dels personatges podia solucionar molts problemes. Era l’època de l’entusiasme per la ciència i del credo del progrés indefinit. La ciència i la voluntat humana ho podien fer tot. La relectura ara ens mostra la ingenuïtat d’aquells entusiasmes científics, però que ens animaven a conéixer, a saber.

Assaborir. El menjar, el beure en grup, des de ben antic, significava ser comensal, és a dir, compartir la mateixa taula. Ser admés en la mateixa taula expressava un grau de comunió que trencava les barreres socials i religioses. Per això mateix, el menjar s’havia d’assaborir i adobar amb la paraula, amb la conversa, sobretot en la sobretaula. El menjar ràpid d’ara ens situa en una etapa anterior a les primeres cultures històriques.

Escoltar. Sentim involuntàriament converses en els transports públics o en qualsevol lloc d’espera i és que la força de la paraula alça acta del fet de ser vius. Som paraula. Els jóvens aïllats pels seus auriculars no escolten el que passa al seu voltant, a la plaça pública. Sense escoltar, compartir, raonar no és possible créixer en humanitat.

Somniar. Les vacances per trencar amb les rutines de cada dia fan possible somniar o imaginar altres possibilitats, altres projectes. Alguns poden creure que allò somniat o imaginat pot fer-se realitat en uns dies, com aprendre un idioma en deu dies, com anunciaven als innocents receptors aquelles publicitats sense malícia d’altres temps. Contrastar el projecte amb la realitat és un bon mètode, sempre que no s’acabe oblidant o aigualint el somni, que sempre pot ser una oportunitat de millora, de descobriment.

Informar-se. Les vacances permeten dedicar temps a la lectura de la premsa, a escoltar la ràdio o qualsevol mitjà escrit o visual. L’excés d’informació, amb el perill de voler carregar amb els problemes de tot el món o a relativitzar-los per a poder suportar-los. En altres temps la informació era ben escassa i molt circumscrita al poble, al veïnat, de tal manera que uns problemes, sovint domèstics, podien magnificar-se i convertir-se en pretext d’odis i divisions, per falta de perspectiva, de contrast amb altres realitats exteriors, amb altres idees. Els evidents perills de l’esclerosi mental, tan freqüents i tan difícils de diagnosticar.

Contemplar. El remor dels arbres al bosc, les ones rompents de la mar, les fulles que s’emporta la séquia, l’eixida o la posta del sol, la nit i les infinites estrelles, la taca de sol a l’habitació... El gratuït espectacle de la vida.

Retornar. Quan s’acaben els dies prescrits per a les vacances, cal retornar a la ciutat, als seus ritmes, als seus escenaris de sempre. Alguns dels retornats, en passar per la plaça Major, hi trobaran unes immenses cares, unes escultures de Jaume Plensa, que han aparegut com uns visitants de mons estranys. Tota una invitació a la tranquil·litat, a la serenitat. Un missatge de pau, d’harmonia interior, com un tònic espiritual, per tal de facilitar el retorn a la vida quotidiana sense els ensurts dels canvis massa sobtats.