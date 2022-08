MAGa: Un museu de mig segle que mira al futur

Si reprenem la història de la nostra del Museu Arqueològic de Gandia (MAGa), l’any 1985 va suposar un gran canvi per a la institució, ja que l’Ajuntament de Gandia, impel·lit pels plans de regeneració urbana que s’iniciaven a la ciutat gràcies a l’arribada de fons provinents del Banc Europeu d’Inversions, es va trobar en la necessitat de contractar de manera permanent un arqueòleg. Joan Cardona va ser l’escollit per a aquesta tasca i va passar a fer-se càrrec de manera notable d’importants intervencions arqueològiques des d’un primer moment, com les que es van desenvolupar a l’antic Hospital de Sant Marc o al Torrelló del Pi, però també de la gestió del Museu Arqueològic Comarcal, en el qual va arribar a incorporar materials provinents d’aquestes intervencions més recents. Amb tot, l’any 1987, el famós episodi de gota freda que va assolar Gandia va afectar també molt greument gran part dels baixos del centre històric, destruint gran part de les instal·lacions de la institució. Aquest fet, unit a la voluntat del consistori de rehabilitar el conjunt del convent de Sant Roc per convertir-lo en la biblioteca municipal i l’arxiu de la ciutat, van acabar per posar punt final a la presència del Museu a la placeta del Segó i van encetar una nova etapa que, insòlitament, ja s’havia iniciat uns anys abans.

I és que anys abans de les inundacions al Museu Arqueològic Comarcal l’Ajuntament de Gandia ja era conscient de la necessitat d’un espai museístic molt major del que disposava a la placeta del Segó. Diverses veus es van alçar apuntant cap a un dels edificis històrics més rellevants de la ciutat i que ara travessava un període de dificultats, perduda ja la seua antiga finalitat com a institució hospitalària. Parlem, naturalment, de l’antic Hospital de Sant Marc, un edifici en què s’havien posat totes les mirades i que havia de ser un dels objectius prioritaris dels fons de regeneració del centre històric, per al qual la funció museística se n’adia a la perfecció. Veus com les de Pepa Frau i Toni Durà, des de la regidoria de Cultura, o les de Paco Candela i Cebrià Molinero, des de les d’Urbanisme i Patrimoni, es van unir des de 1984 amb la voluntat d’iniciar unes difícils negociacions amb la Fundación Hospital San Marcos y San Francisco de Borja i, sobretot, amb la seua patrona única, Ángela María Téllez-Girón, XIX duquessa de Gandia.

De manera paral·lela a tot aquest procés, Joan Cardona es multiplicava per donar l’abast a totes les obres en el nucli urbà derivades dels plans de regeneració urbana, alhora que dissenyava el projecte museològic per al futur, ara sí, Museu Arqueològic de Gandia. La tasca incessant de l’arqueòleg en recuperar, catalogar i estudiar totes les restes arqueològiques de la ciutat al mateix temps que mantenia la supervisió constant sobre un centre històric en plena remodelació, van portar el Servei d’Arqueologia de l’Ajuntament de Gandia a un ritme frenètic de faena durant aquests anys. L’any 1989, fruit d’aquesta exigència, s’incorporava a la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Gandia la plaça que ocupava interinament Cardona, que després d’un procés d’oposició va consolidar el seu lloc com a tècnic municipal, una tasca que desenvoluparia incansablement durant trenta anys.

Tot i la manca d’unes instal·lacions adients, de la iniciativa del Servei d’Arqueologia gandià van sorgir durant aquells anys els primers catàlegs detallats dels materials recuperats, les memòries inicials dels treballs arqueològics duts a terme i, també, la proposta de reconeixement oficial del MAGa. El 4 de març de 1994, la institució gandiana, com que no disposava encara d’espai expositiu propi, era acreditada com a col·lecció museogràfica, a l’aguait de poder inaugurar la nova seu a l’antic hospital i convertir-se llavors en un museu reconegut sota la nova legislació patrimonial valenciana.

Els seus fons, tanmateix, no paraven de créixer gràcies a la tasca supervisora de Cardona sobre els programes de recuperació dels principals edificis històrics de la ciutat, nodrits per fons europeus i impulsats des del consistori primer per Cebrià Molinero i després per Jeroni Banyuls.

Durant aquests anys, tot i l’aprofitament d’uns baixos llogats pel consistori al carrer Colón, les primeres obres a l’antic Hospital de Sant Marc anaven cristal·litzant i el Servei d’Arqueologia incorporava aquestes dependències a les seues instal·lacions. L’any 2001, amb l’arribada d’una última remesa de fons europeus, es va iniciar una darrera etapa d’habilitació del MAGa, que havia d’obrir les portes tan bon punt s’instal·lara el nou projecte museogràfic, guiat pel programa museològic finalitzat aquell mateix any per Joan Cardona, Concha Camps i Vicent Almar, i presentat públicament a través de l’exposició De l’Hospital al Museu. Un projecte nou per al Museu Arqueològic de Gandia, celebrada a la Casa de Cultura de Gandia.

El nou museu, comptat i debatut, obria les portes l’abril de 2003, amb unes xifres de visitants força consistents, entre les 5.000 i 7.000 visites anuals durant els primers set anys de funcionament, recolzades en gran part per la novetat del projecte i per un potent programa de posada en valor dels fons arqueològics i del mateix edifici. La resposta de la gent va ser molt positiva, tot adoptant ràpidament l’hàbit de visitar el museu periòdicament, i la institució va tractar de fomentar aquesta conducta amb diverses activitats i exposicions temporals.

Aquesta triomfant arrancada es va veure recolzada immediatament per l’Àrea de Museus i Belles Arts de la Conselleria de Cultura, la qual va reconéixer el MAGa el 19 de febrer de 2004 com a Museu de la Comunitat Valenciana, amb les implicacions institucionals i beneficis que comportava aquest nomenament.

Aquest positiu naixement del nou museu es va veure truncat nogensmenys d’ençà de l’any 2009, quan es va signar un primer acord de l’Ajuntament de Gandia amb l’Arquebisbat de València per tal de cedir-los tot l’espai que ocupava aleshores el Museu Arqueològic de Gandia per a instal·lar el futur Museu de Santa Clara, una pinacoteca que mostraria les obres artístiques procedents dels fons del monestir de Santa Clara de Gandia. Una decisió que va implicar, ensems, el desmantellament de totes les exposicions arqueològiques tan sols set anys després del seu naixement i la instal·lació d’aquestes en l’església de l’Hospital, antic magatzem de la institució sense la superfície ni les condicions necessàries per a encabir el projecte museogràfic original.

Enmig d’aquesta desastrosa situació l’any 2013 Àlvar Garcia, cap de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Gandia, es va fer càrrec del museu, l’activitat del qual es va veure bolcada completament cap al manteniment del servei de visites i, temps després, a la creació d’un espai per a exposicions temporals, la Sala de Dones, recuperada per al Museu Arqueològic de Gandia després de la renegociació de l’acord amb Santa Clara en 2018. A aquesta fase cal atribuir un creixement exponencial de les visites a la institució gràcies a un programa de gestió que va multiplicar per quatre l’arribada de públic a la institució des de 2015 fins a 2018, passant de 4.066 visites anuals a 10.834 persones a l’exposició permanent i 10.203 més a les temporals, sumant el darrer any més de 21.000 assistents en total.

Des de l’any 2019, sota la nova direcció de qui subscriu aquest text, i amb un nivell de visites que sobrepassava amb escreix el de qualsevol altra institució museística de la ciutat, les necessitats de la institució eren clares: continuar el programa museològic amb la instal·lació d’una nova exposició permanent vinculada a l’antiguitat saforenca, renovar la museografia de les sales permanents de prehistòria, amb quasi vint anys d’existència, i posar ordre als ingents fons arqueològics de què disposa la institució i que mai havien vist la llum. Dit i fet, el mateix any 2019 es licitava ja el nou projecte museogràfic i poc després s’iniciaven les obres d’adaptació de la Sala de Dones al seu nou destí com espai permanent sota l’exposició Els treballs i els dies. Viure a la ruralia en època ibera i romana, que obrí en desembre de 2021.

Durant aquest temps el ritme de visites mensuals es va mantindre al nivell que durant l’exitós any 2018, fins que, desgraciadament, en març de 2020 tot es capgirà amb l’arribada de la pandèmia. Això no obstant, les restriccions d’aforament i fins i tot els períodes de tancament del Museu van permetre aprofitar el temps per a finalitzar tot el programa museològic i museogràfic de la nova exposició en un temps rècord, alhora que recuperàvem l’antic laboratori de conservació i restauració, en desús des de feia anys, i iniciàvem una frenètica tasca d’intervenció i catalogació dels fons custodiats a la institució. L’any 2022 s’ha iniciat al mateix ritme, amb la preparació d’una exposició sobre el ducat de Gandia en temps de Francesc de Borja, amb motiu de l’any jubilar del duc sant gandià, l’obertura d’una nova exposició permanent que girarà entorn de la vall de Bairén i el llegat andalusí a la Safor, i la completa renovació de l’ala de prehistòria, programades totes tres accions per a la segona meitat d’enguany i inicis de l’any vinent.

Imatges. 1 L’alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, el vicealcalde, Josep Alandete, i la regidora de Patrimoni, Alícia Izquierdo, i el de Cultura, Nahuel González, atenen les explicacions del director del MAGa, Joan Negre, en la inauguració de les noves sales que es va produir l’any passat, davant d’algunes de les valuoses peces que atresora.

2 Façana del Museu Arqueològic, que ocupa l’antic Hospital de Sant Marc de Gandia, en ple centre de la ciutat, dins el qual està instal·lat també, de forma temporal, el Museu de Santa Clara.

3 Una altra de les sales del MAGa que ocupa l’antiga Sala de Dones de l’hospital de Sant Marc. F

L’objectiu és protegir el patrimoni històric de la ciutat i la comarca

Despedim aquesta breu síntesi de la història del Museu Arqueològic de Gandia amb el repte de seguir treballant molts anys més per la mateixa voluntariosa finalitat que ha tingut aquesta institució des de la seua obertura, ara fa cinquanta anys: protegir el patrimoni històric de la ciutat i la comarca, posar-lo a l’abast de tothom i convertir-lo en motor d’atracció de visites al nostre territori. En aquest sentit, el consistori gandià sempre ha fet de la cultura bandera, i per mitjà del seu únic museu segueix defensant el potencial d’una institució amb un volum de visites únicament per darrere de les acollides pel Palau Ducal. I és que, a hores d’ara, no hi ha dubte que el turisme cultural, junt amb el mediambiental, s’ha consolidat com el major valor afegit a la resta de nombroses virtuts turístiques de la ciutat ducal i la comarca de la Safor. I amb aquest mateix objectiu, les portes del Museu sempre estaran obertes per a seguir treballant per la conservació i posada en valor del nostre patrimoni històric i arqueològic dins l’àmplia oferta que els nostres pobles i ciutats tenen per a oferir a aquelles persones que ens visiten.