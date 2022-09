Tradiciones negras

D esde 2014 (dejando a un lado los pandémicos años 2020 y 2021) la media anual de muertos y heridos en los "bous al carrer" ha sido de 4 y 786, respectivamente. O sea, que este verano ha habido 3 muertos más y unos 500 heridos menos que el promedio de los últimos siete años en que se han celebrado. ¿Deberíamos complacernos por el significativo descenso en el número de heridos, deplorar el incremento de muertos, aceptándolos no obstante como un lance de la "fiesta", y limitarnos a hacer llamamientos para extremar la "seguridad" en esa clase de espectáculos? ¿Existe un número de muertos y heridos razonable, dado que siempre los hay?

A pesar de que esa forma de pensar es absurda sin embargo es la que mantienen, por razones distintas, gran parte de la clase política y los partidarios de los "bous al carrer". Unos y otros pretenden enredarnos con el cuento de "la complejidad del problema" y de "la tradición". La mayoría de los partidos se niegan a erradicar esas bárbaras costumbres pensando en los costes electorales de su prohibición, y quienes creen que los "bous al carrer" son una práctica legítima considerarían un atentado a sus derechos que fuesen eliminados de los espacios públicos. Ni unos ni otros advierten que ni se pueden invocar derechos a costa de la salud pública ni la política responsable puede actuar de espaldas a los hechos, y menos a los más luctuosos. Lo único que sabemos con seguridad es que cada año el conjunto de esas celebraciones "populares" arrojará un saldo fluctuante pero infalible de muertos y heridos, y que ningún país o región civilizados asumirían como parte de sus costumbres la reedición periódica de tan macabro parte de bajas.

Los antitaurinos centran frecuentemente sus críticas en las corridas de toros, pero olvidan que los "bous al carrer", como demuestran los datos, son un factor de riesgo muchísimo mayor. En la plaza, al menos, el torero es un profesional que forma parte de un espectáculo reglado y ritualizado, y por ese motivo el salto del espontáneo al ruedo ha sido visto como una anomalía incluso legal. Si para muchos las corridas de toros, en las que los matadores actúan sobrios, son un espectáculo anacrónico y lamentable, ¿qué decir de los "bous al carrer", esas "salvajadas de pueblo", como las llamaba Jesús Mosterín, en las que solo participan espontáneos, habitualmente bajo los efectos del alcohol, como también recordaba el filósofo bilbaíno?

Para ilustrar la anormalidad y el elevado grado de riesgo que, incluso dentro de la propia cultura del toro, representan los "bous al carrer", basta recordar que solo en los últimos siete años en que se han celebrado, han ocasionado en la Comunitat Valenciana la muerte de 28 de personas, siendo el total de fallecidos por herida de toro en plazas, fincas o tentaderos de 138 en los últimos 122 años. Si, además de provocar una media de casi 800 heridos anuales, los "bous al carrer" matan cuatro veces más seres humanos que el espectáculo taurino por excelencia, nadie racional puede entender por qué ese dato brutal no ha movido a los poderes públicos a poner fin a esa corriente de salvajismo y seguimos escuchando payasadas sobre la "seguridad", "la tradición", "la identidad", "la economía" o "los ritos de paso" mientras esperamos la siguiente remesa de damnificados.

Como decía Jesús Mosterín, que tomó la expresión de Ferrater Mora, todavía existen en España grandes "bolsas de crueldad" provocadas por la cultura del toro y sus mitos, y las principales se encuentran en la Comunitat Valenciana porque, salvo en casos extraordinarios como el de Tavernes de la Valldigna o Sueca, cuyos ayuntamientos han dado un paso histórico para erradicar los "bous al carrer" de esos municipios, ninguno de los grandes partidos quiere hacerse responsable de una realidad sangrante que provoca un dolor innecesario en personas y animales y un rosario de escenas macabras dignas de la España negra.

Resulta estimulante creer que la grieta abierta estos días por algunos consistorios en el muro de ignorancia, atraso, inmovilismo y brutalidad con el que aún se topa la gente no contaminada por las peores de "nuestras tradiciones" servirá para echarlo definitivamente abajo, pero eso no va a ocurrir a corto plazo. De una derecha troglodita y una izquierda especulativa y pusilánime que en relación con la cultura del toro ha renunciado a cambiar las cosas desde arriba pocas transformaciones pueden esperarse. Esos cambios solo podrán realizarse por gobiernos municipales que, como el de Tavernes, no se comporten como partidos atrapalotodo, en permanente campaña electoral, y sean capaces de actuar con autoridad y responsabilidad, en sintonía con lo que pasa en la calle. Esto es tan raro verlo que bien merece señalarse, para instrucción del mediopensionismo político habitual, ese que amenaza con convertirse en otra funesta tradición.