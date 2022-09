El CE la Font d'en Carròs perdió por 3-2 en el campo del CDSB Ontinyent en el primer partido de la liga de fútbol de regional preferente disputado el pasado sábado. Esta derrota, sin embargo, podría convertirse en victoria para los fonteros por una posible alineación indebida del conjunto rival.

Según refleja el árbitro en el acta, la ficha de un jugador del CDSB Ontinyent que entró en el campo en el minuto 88 no aparece en el sistema informático Fénixde fichas o licencias federativas. El colegiado añade que el delegado local no le informó de esta anomalía antes de empezar el partido, pero después le aportó el DNI del jugador en cuestión y fotografías, asegurando que el futbolista está legalmente inscrito a pesar de que no aparece en la aplicación.

A partir de esta circunstancia, el CE la Font presentará este lunes una alegación al acta arbitral en base a que el CDSB Ontinyent ha incurrido en una alineación indebida a la espera de que el comité de competición le dé la razón y le otorgue los tres puntos en disputa.

Desde el club de la Safor entienden que el CDSB Ontinyent ha cometido un error humano y ha actuado sin mala fe, pero en el CE la Font se sienten con el derecho a reclamar la anomalía detectada por el árbitro en beneficio de sus intereses.

Los de la Plana consideran que el CDSB Ontinyent "no cumplió con el reglamento al no facilitarle al árbitro la lista de jugadores que iban a participar en el encuentro".